Presentades les finals de les lligues de llargues i palma a Xàbia

Aquest dimecres es van presentar en societat les finals de la 41 Lliga de llargues i la 33 Lliga de palma Trofeu Diputació d'Alacant 2025 a la Casa de la Cultura de Xàbia.

El carrer Virgen de Loreto acollirà aquest diumenge 22 de juny les quatre finals de la modalitat de palma, mentre que el diumenge 29 el carrer Jesús Nazareno serà l'escenari de les quatre finals de llargues, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Xàbia i el CPV Xàbia.

En l'acte de presentació, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Xàbia, Toni Molina, va convidar "a tot el poble a presenciar les partides, ja que és un esdeveniment que tenim la sort i l'orgull d'acollir i entre tots hem de mantindre la tradició d'aquest esport". També va desitjar "sort a tots, però una sort especial a l'equip de Segona de palma de Xàbia", únic representant local en aquestes finals.

Per la seua part, Juanra Such va destacar "el gran escenari que suposa el municipi de Xàbia per a aquestes finals. Esperem que les 8 finals siguen molt competides i oferisquen un bon espectacle".

Palma

Les finals de la 33a Lliga de palma es jugaran aquest diumenge dia 22 de juny al carrer Virgen de Loreto de la localitat de la Marina Alta.

Finalistes de la lliga de palma. / FEDPIVAL

En Primera, els contendents pel títol seran La Rectoria i Tibi A. Els tibers van vèncer les dos partides de semifinals davant La Vall de Laguar A i van passar amb comoditat a la final. Per la seua banda, La Rectoria es va desfer amb comoditat de Sella. La final de Primera tindrà lloc a les 17 hores.

Abans, se celebraran les finals de les altres categories. A les 12:00 està prevista la final de Segona que enfrontarà a l’únic representant local, Xàbia A, davant Orba A. Partida que segur que tindrà molta afluència de públic.

Les finals s’encetaran amb la quarta categoria. Des de les 9:00 hores se celebrarà l’enfrontament entre Top Recambios Castells i Finestrat B. Tibi i Orba tindran altre representant en les finals. Serà en Tercera on amidaran les forcesTibi C i Orba B a partir de les 10:30.

Llargues

Pel que fa a la modalitat de llargues, en Primera, seran els equips de Sella i de Relleu els que busquen el títol més important de la modalitat. Els relleuers, que juguen la seua primera final en aquesta competició, van arribar a la final després de vèncer a Parcent.

Finalistes de la lliga de llargues. / FEDPIVAL

En canvi, Sella torna a una final de la Lliga de llargues des del 2023, quan va ser guanyador. Els sellards van superar en semifinals a la Vall de Laguar. La partida pel títol de Primera serà el dia 29 de juny a les 18 hores.

Abans, a les 16:00 hores, està prevista la final de Segona. El Campello A serà un dels finalistes mentre que Orba A serà l’altre contendent. De matí se jugaran les altres dos categories. A les 9:30 hores, jugaran els Juvenils, on Orba jugarà contra Laguar.

A continuació, cap a les 11:15 hores, se celebrarà la final de Tercera entre Tibi i La Rectoria B.

Cal destacar que totes les finals, tant de la Lliga de llargues com de la Lliga de palma, se retransmitiran pel YouTube de la Federació de Pilota Valenciana.