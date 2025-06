Presentats els finalistes escolars de El Corte Inglés de galotxa

El 50è Campionat Autonòmic Trofeu El Corte Inglés de galotxa celebra aquest cap de setmana les finals de les categories escolars. El carrer de pilota de Faura és l’escenari escollit per a les partides pels títols, que tindran lloc tant divendres com diumenge.

Abans de les grans finals, aquest dimecres es personaren tots els finalistes en l’Ajuntament de Faura, en l’acte de presentació de les finals de les categories escolars d’aquest tradicional torneig de la modalitat de galotxa.

L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Faura, Consol Duran; el director regional de Comunicació, Sostenibilitat i Relacions Institucionals de El Corte Inglés, Víctor Hernández; i el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana de l’Àrea de galotxa, Juanba Camarelles; a més d’una representació de jugadors i jugadores dels equips que participaran en les finals.

Segons Víctor Hernández, "És un orgull estar com està El Corte Inglés més de 40 anys al costat de la Federació de Pilota Valenciana y veure ací tantíssim públic infantil, tanta pedrera per continuar amb un esport que salvaguarda els arrels de la cultura de la Comunitat Valenciana. Podeu comptar amb El Corte Inglés per molts anys més".

Víctor Hernández, Consol Duran i Juanba Camarelles. / FEDPIVAL

En paraules de Consol Duran, "per a Faura sempre és molt important acollir finals de pilota, no és la pirmera volta que les acollim. Les categories escolars són el futur del nostre esport i és important que la pilota seguisca avançant i que cada volta hi haja més afició i més esportistes practicant-la".

Per a Juanba Camarelles: "m'ompli de felicitat veure el saló de plens de l'Ajuntament de Faura amb la joventut de la pilota. Cal agrair el treball incansable de l'ajuntament de Faura per la galotxa i per la pilota".

Per al divendres estan previstes les finals de les categories benjamí i cadet. En benjamins, l’escola de Massamagrell s’enfrontarà pel títol al Dist. Elèctrica Meliana a partir de les 17:30 hores. A continuació, des de les 18:45 hores, podrem veure la final Cadet B entre Riba-roja i Meliana C.

Per a tancar les finals del divendres tindrem l’enfrontament corresponent a la categoria Cadet A. El títol de la categoria se’l jugaran a una partida que començarà a les 20 hores, dos equips de la mateixa escola, Massamagrell A i Massamagrell B. Títol assegurat per a l’escola massamagrellenca que té almenys un representant en cadascuna de les finals pel títol de cada categoria.

Ja el diumenge se disputaran les finals de les categories aleví i infantil. També comptem amb final A i final B en cada subdivisió. La primera final iniciarà a les 9 del matí i serà la d’Infantils B. Foios i Bonrepòs i Mirambell seran els contendents d’aquesta partida. Cap a les 10 hores començarà la final d’Infantils A. El títol l’intentaran guanyar La Baronia A i Massamagrell A.

L’última categoria en disputar-se serà l’aleví. En primer lloc, se disputarà la final Aleví B entre Foios i Alginet a partir de les 11:15 hores. Tot seguit, cap a les 12:30 hores, se jugarà la darrera final, la final Aleví A entre Massamagrell i Carburos Metálicos Massalfassar.