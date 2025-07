Massalfassar centra l'atenció del frontó amb les finals de l'Autonòmic parelles

El Centre Cívic de Massalfassar va acollir el passat dimarts la presentació de les finals del 38 Campionat Autonòmic de frontó parelles Trofeu Diputació de València 2025. Les finals d’aquesta edició es juguen els dies 2, 3, 4 i 5 de juliol en el Poliesportiu de la localitat de l’Horta Nord, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Massalfassar i el Club Pilotaris Massalfassar.

L'acte de presentació va comptar amb la presència del tinent d'alcaldia, Higinio Yuste; la regidora d'Esports de Massalfassar, Natacha López; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines. A més a més, el vicepresident de la FPV de l'Àrea de Frontó, Pasqual Balaguer, va estar present com a membre d'un dels equips finalistes de la primera categoría cap de setmana.

"Des de la Federació tenim la convicció de que el públic i els jugadors disfrutaran molt de les finals al Poliesportiu de Massalfassar, i hem d'agraïr a l'Ajuntament la seua proposta d'acollir aquestes jornades de grans partides de frontó", va destacar Pasqual Balaguer.

Per la seua part, Higinio Yuste va destacar "l'orgull que suposa per a Massalfassar acollir aquestes finals 8 anys després. Des de l'Ajuntament de Massalfassar hem realitzat un esforç per millorar les nostres instal·lacions perquè els aficionats i aficionades a la pilota valenciana, i en aquest cas el frontó, puguen gaudir de les millors condicions per a la seua práctica".

La Pobla de Vallbona i El Puig B, finalistes de 1a cap de setmana. / FEDPIVAL

En Primera, els contendents pel títol seran Bvalve El Puig B i CPV Racó de la Pobla de Vallbona. Els del Puig van guanyar en semifinals als seus ‘germans’ d’equip El Puig A. Per la seua banda, El Racó de la Pobla de Vallbona va desfer amb comoditat del CPV Quart de Poblet. La final de Primera tindrà lloc el dissabte 5 a les 19 hores.

Abans, se celebraran les finals de les altres categories. La segona categoria es disputarà just abans de la final de Primera. A les 17:30 està prevista la final de Segona que enfrontarà a Carraixet Tavernes Blanques davant el CPV Alzira A.

A continuació de la final de Primera masculina, a les 20:30 tindrà lloc la de Primera femenina amb Disid Alfara del Patriarca contra Justo Ballester Meliana A que posaran la guinda a les finals de frontó parelles.

Cal destacar que les finals del dia 5 se retransmitiran pel YouTube de la Federació de Pilota Valenciana.

Castelló va guanyar dimecres davant Almussafes. / FEDPIVAL

Pel que fa a les categories d'entre setmana, ja s'han disputat les tres finals. A la màxima categoria, Castelló es va emportar el títol davant Almussafes B per un contundent 41-15 en la partida celebrada justament a continuació de la presentació de les finals.

En Segona entre setmana, els protagonistes van ser Castelloner i Meliana A aquest dijous, igual que a la tercera categoría entre setmana, on Massalfassar i Vinalesa B es van disputar el títol.

Hui divendres, la partida dels Infantils encetarà la vesprada a les 18:00 amb dos equips germans, CPV Alzira E – CPV Alzira F.

Pel que fa a Segona femenina les representants de les finals seran Ramón Bosch Meliana B contra CPV Castelló C. Aquesta final tindrà lloc a les 19:00. Per últim, per a tancar la vesprada de finals, a les 20:00 es podrà viure la de 3a cap de setmana amb el CPV Vinalesa C i Nuñez Moncofa B.