Els millors treballs de Pilota a l'Escola 2024/25 tenen premi

Els CEIP Trullàs de Benifaió, Horta Major de Vilamarxant i Virgen de los Dolores de Benilloba van ser distingits

Tino Bendicho i Vicent Molines, en companyia de la representació del centres educatius guardonats. / FEDPIVAL

FEDPIVAL

Com cada any, el programa Pilota a l'Escola, impulsat per la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de l'Esport i en col·laboració amb la Federació va convocar els Premis 2024/25 per tal de premiar els millors treballs relacionats amb el nostre esport realitzats per l'alumnat dels centres que participen en la 19a edició del programa.

Imatge parcial de la manualitat premiada del CEIP Virgen de los Dolores de Benilloba. / FEDPIVAL

Tres van ser els premis i centres distingits. El Premi a la Millor Manualitat va recaure en el CEIP Virgen de los Dolores de Benilloba, per la seua representación de diferents instal·lacions de pilota valenciana.

El Premi al Millor Treball Audiovisual va ser per el CEIP Trullàs de Benifaió. Per la seua part, el Premi al Millor Treball de Comunicació: CEIP Horta Major de Vilamarxant.

El CEIP Trullàs de Benifaió va presentar un audiovisual sobre el nostre esport. / FEDPIVAL

L'acte es va celebrar a la Sala de Premsa del Complex Esportiu Cultural Petxina de la Fundació Esportiva Municipal de l'Ajuntament de València, amb la presència del coordinador de pilota de la Generalitat, Tino Bendicho, i el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines.

El lliurament va tindre lloc al Complex Esportiu Cultural Petxina. / FEDPIVAL

També hi assistiren representants del centres guardonats: Noemí Guerrero, professora del CEIP Virgen de los Dolores de Benilloba, Susana Navarro, docent del CEIP Trullàs de Benifaió i Carolina Gázquez, per part del CEIP Horta Major de Vilamarxant.

Per a Tino Bendicho, "Pilota a l'Escola és el programa més ambiciós que té la Direcció General d'Esports tant per la inversió que es fa com per la infraestructura que meneja amb totes les sessions que s'imparteixen".

Segons Vicent Molines, "els premis són iniciatives complementàries a Pilota a l'Escola, un programa que permet apropar el nostre esport als més menuts i també desenvolupar la seua capacitat creativa".

