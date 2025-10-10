Cap de setmana determinant en la Copa Caixa Popular
Huit partides se repartiran en sis trinquets amb dos duels al Genovés el divendres, un triplet de partides el dissabte a Pelayo, Xàbia i la Llosa de Ranes i doble sessió vespertina a les canxes de Rafelbunyol i Benissa
FEDPIVAL
Cap de setmana decisiu i intens en la Copa Caixa Popular. Hi haurà un total de huit partides repartides en sis canxes diverses de totes les categories de la Copa, a excepció de la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro2 que va tindre partida dimecres a Guadassuar i es reprendrà ja el dilluns, 13 d’octubre, a la Pobla de Vallbona.
El trinquet del Genovés serà l’únic obert aquesta vesprada per a rebre dos duels de categoria en la modalitat de raspall. La primera partida, prevista a les 17 hores i corresponent a la Copa Caixa Popular de raspall Pro2, serà entre dos equips de la part mitjana-baixa de la taula classificatòria.
Boronat, Jose i Rosen (Ajuntament de Castelló de Rugat) buscarà el segon triomf coper davant altre equip com el de Ramón, Bossio i Verdú (Ajuntament de la Llosa de Ranes), que també intentaran aconseguir la segona victòria en una categoria de la Copa Caixa Popular que està molt igualada.
El plat fort vindrà a partir de les 18:30 hores quan s’enfronte l’equip local de la Copa Caixa Popular de raspall Pro1, el de Diari i Tonet IV (Ajuntament del Genovés) davant el trio de Salelles II, Canari i Raúl (Ajuntament de Barxeta). Dos jugadors genovesins entre els cinc contendents i una partida que promet ser valenta i guerrera per a dos equips que volen el tercer triomf coper.
Dos vesprades plenes de pilota
El dissabte de vesprada obrirà foc el trinquet de Pelayo, que viurà des de les 17:30 hores un duel de categoria de la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro1 entre la parella de Mario i Nacho (Ajuntament de Riba-roja – Hidraqua) i el trio de Salva Palau, Salva i Bueno (Ajuntament de Meliana), que ja va vèncer dissabte passat a aquest escenari i voldrà repetir gesta. En aquesta ocasió, els actuals líders de la fase regular amb tres victòries en quatre partides, tindran davant altra parella corretjosa que només ha sumat un triomf fins el moment. Un duel que promet ser una batalla per la victòria.
Una hora més tard, a les 18:30 hores, el trinquet de Xàbia rebrà altre duel de la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro 1. Seran entre la parella d’Alejandro i Tomàs II (Ajuntament d’Ondara – Portal de la Marina) i el trio de Julio Palau, Conillet i Guillem Palau (Ajuntament d’Orba. Un enfrontament entre dos conjunts que volen continuar en la part de privilegi de la classificació.
A la mateixa hora que en Xàbia, començarà l’enfrontament en la Llosa de Ranes entre l’equip local, Vercher i Murcianet (Ajuntament de la Llosa de Ranes) i el duet de Vicent i Brisca (Ajuntament de Xeraco. Dos parelles que arriben en ratxes contraposades. Els de casa, intentaran aprofitar el ‘factor canxa’ per a sumar el primer triomf coper i eixir del fons de la classificació mentre que els xeraquers tractaran de seguir al liderat.
Ja el diumenge hi haurà una doble sessió de partides de la Copa Caixa Popular de raspall femení Pro al trinquet de Rafelbunyol. A les 17:30, el trio de Victòria, Anabel i Laura (Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell) s’amidarà al de Clara, Isabel i Myriam (Ajuntament de l’Alqueria d’Asnar – Hinojosa). L’equip de la número u arriba després de caure davant l’equip d’Ana i voldrà refer-se davant un equip, el capitanejat per Clara, que marxa segon amb dos triomfs i una derrota.
A continuació, cap a les 18:30 hores, serà el moment de l’equip líder i local el diumenge, el d’Ana, Natalia i Patri (Ajuntament de Rafelbunyol), que perseguirà mantindré l’invicte davant el conjunt cuer, format per Vanessa, Amparo i Fanni (Ajuntament d’Ondara – Portal de la Marina), que intentarà estrenar el seu caseller de victòries coperes.
Per a rematar el cap de setmana, se jugarà altra partida de la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro 1 al trinquet de Benissa. Serà a partir de les 18:30 en un altre duel entre parella i trio. La parella, formada per De la Vega i Pere (Ajuntament d’Almussafes) arriba en hores baixes ja que no coneix el triomf després de tres partides mentre que el trio de Francés, Hèctor i Carlos (Ajuntament de la Vall de Laguar – Ajuntament de Murla) es troben a la part mitjana de taula amb dos victòries i dos derrotes.
