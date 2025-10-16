L’Interpobles Edicom de galotxa inicia la segona volta
A la màxima categoria de carrer, aquest cap de setmana destaca la partida entre primer i segon classificats de Primera
FEDPIVAL
Superat el descans del pont del 9 d’octubre, el 39 Campionat Interpobles de galotxa Gran Premi Edicom 2025 repren la competició amb la disputa de la sisena jornada, primera de la segona volta.
A la màxima categoria de carrer, aquest cap de setmana destaca la partida entre primer i segon classificats de Primera. Lanzadera Montserrat rebrà el dissabte a les 16:30 hores a Electrofassar Massalfassar. Els montserraters, actuals campions, intentaran mantindré la posició de privilegi a casa.
L’altra partida de la jornada la disputaran Autos Meliana i Borbotó, al carrer melianer, també el dissabte a les 16:30 hores.
Pel que fa a la modalitat en trinquet, a Primera viurem un ‘derbi’ torrentí entre el líder, Trinquet de Torrent A, i el quart, Trinquet de Torrent B, el dissabte a les 16:30 hores al trinquet José María Veguer de Torrent.
Així mateix, Faura, segon, visitarà Massalfassar dissabte a les 12:45 hores. A més a més, EDI Caixa Popular Manises rebrà a El Pedal Alberic el dissabte a les 17:30.
