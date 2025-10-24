La Copa Caixa Popular ja no admet errades
Arriben les eliminatòries de quarts de final en escala i Corda Pro1, les semifinals de raspall Pro1 i les partides decisives de raspall femení
FEDPIVAL
Els equips arriben a la fase decisiva amb tota la pressió que donen les eliminatòries. Els primers a obrir foc este divendres a Vilamarxant seran els equips de Pere Roc ll i Hilari (Benidorm), que es mesuraran a Francés, Héctor i Carlos (Vall de Laguar-Murla). Eliminatòria que arrancarà a les 18.30 hores amb dos equips que es van veure les cares fa poc a Benidorm i on la parella va aconseguir la victòria (60-40). La prèvia d'esta partida estarà protagonitzada per Abel i Javi Campos (Montserrat) contra Félix i Rubén (Dénia), que corren el risc de quedar despenjats de la classificació de Pro2.
També tindrem este 24 d'octubre l'anada de semifinals de raspall Pro1 en el trinquet Císcar de Piles (18:30h). Montaner i Seve (Castelló) venen de superar una dura eliminatòria contra Diari i Tonet IV (Genovés) però ara tenen per davant el trio de Barxeta. “Hem recuperat sensacions després de l'eliminatòria i ara ja és un cara o creu, anem a donar-ho tot i intentar guanyar les semifinals. Contra el trio, en la fase regular ens va costar molt i vam perdre. Ara no tenen a Canari però segueixen sent un equip molt fort. Després de esta 'xutada' de moral afrontem les semifinals amb bones sensacions”, comenta Montaner.
Per part seua, Salelles II, Raúl i Alejandro (Barxeta) defendran la condició de favorits després d'una gran fase regular. “Hem estat prou còmodes. Vam començar amb Canari en l'equip, que estava jugant molt bé, però va tindre la mala sort de lesionar-se i va entrar Alejandro, que al Genovés va fer també molt bona partida, això ha fet que apleguen a les semifinals amb bones sensacions. Piles és un trinquet en el que estem acostumats a jugar els dos equips, i la partida que jugàrem contra ells a Bellreguard va ser de les més dures”, assenyalava Raúl.
Cap de setmana a cara o creu
El cap de setmana amaga més proves de foc. El dissabte a la Llosa de Ranes (17:00h), Ana, Natalia i Patri (Rafelbunyol) es juguen el lideratge contra Clara, Isabel i Myriam (Alqueria d'Asnar - Hinojosa). I per si no fora prou, la segona de les semifinals de raspall Pro1 entre Vicent i Brisca (Xeraco) contra Marrahí, Lorja i Néstor (Ontinyent). Dos equips que buscaran arribar amb avantatge a la volta de Guadassuar i que tenen com a antecedent el 25-20 del trio en la fase regular.
El dissabte a Bicorp tota la pressió passarà a l'equip local, compost per María, Mar i Mireia. Que haurà de puntuar si vol seguir en la Copa contra Vanessa, Amparo i Fanni (Ondara-Portal de la Marina). Les blaves ara mateix estan fora i només els val guanyar deixant per davall de tres jocs als seus rivals per a eliminar-les. Amb menys preocupació afrontaran Victoria, Anabel i Laura (Bonrepòs i Mirambell) la partida davant Àngela, Júlia i Marina (Orba). Els dos equips estaran en la següent fase però tractaran d'evitar l'eliminatòria prèvia a semifinals.
La jornada del dissabte acabarà amb escala i corda Pro2 i Pro1 en el trinquet de Pedreguer. Lostado i Morret (Petrer-CPV Petrer) contra Héctor, Muedra i Pau (Massamagrell) obriran una vesprada que conclourà amb l'equip de Mario i Nacho (Riba-roj/Hidraqua) o el de Salva Palau, Salva i Bueno (Meliana) classificat per a semifinals.
Ian i Alejandro lideren Pro2
L'última jornada de la Copa de Raspall Pro2 va deixar la ‘sabatera’ de Ian i Alejandro (Barxeta) a Ramón, Bossio i verdú (Llosa de Ranes). La parella recupera el lideratge i espera conéixer al seu rival, que eixirà de l'eliminatòria entre els equips del Genovés i Castelló.
