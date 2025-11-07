Victoria, Anabel i Laura són les primeres finalistes de la Copa de raspall
El trio de Bonrepòs i Mirambell va vèncer Maria, Mar i Mireia (Bicorp) per 25 per 10 i se planta en la gran final
Hui i demà es juguen les tornades de les semifinals de raspall Pro2 i raspall femení Pro i se tanca la fase regular en escala i corda Pro2
FEDPIVAL
El trinquet de Pelayo va viure ahir la tornada de semifinals de la Copa Caixa Popular de raspall femení Pro entre els trios de Bonrepòs i Mirambell i de Bicorp. Les bonreposines, capitanejades per Victoria, es van emportar el triomf i el bitllet per a la gran final després d’una partida on el trio roig es va imposar per contundència i joc per un marcador de 25 a 10 sobre l’equip de Maria Enguix, Mar i Mireia Badia (Bicorp).
La partida va començar amb domini roig al marcador per 15-0, tot i que les blaves van disposar de val en quasi tots els jocs per a obtindré un millor resultat.
Tot i la gran actuació de Mar, al conjunt de la Canal de Navarrés li va faltar ficar una marxa més en la partida per creure en la remuntada. Los roges, liderades per Victoria, sentenciaren la partida per 25-10.
El trio de Victoria, Anabel i Laura és el primer equip finalista. En l’altra semifinal, que se disputarà demà al trinquet de la Llosa de Ranes a partir de les 18:30 hores, el trio d’Ana, Natalia i Patri (Rafelbunyol) és el favorit ja que està invicte i arriba amb un punt d’avantatge a la tornada de semifinals.
Tot i això, el conjunt d’Àngela, Júlia i Marina (Orba) intentarà lluitar per aconseguir doblegar per primera vegada en aquesta Copa a l’equip de Rafelbunyol, que fins ara s’ha mostrat intractable i vol arribar invicte a la gran final. La cita pel títol coper tindrà lloc el pròxim 23 de novembre al trinquet ‘El Rullo’ de Riba-roja.
Tornada de semifinals en raspall Pro2
Hui al Genovés i demà en la partida prèvia a la comentada abans a la Llosa de Ranes se jugaran les partides de tornada de semifinals de la Copa Caixa Popular de raspall Pro2.
Al Genovés, s’amidaran hui a les 17 hores la parella d’Ian i Alejandro (Barxeta) amb el trio de Castelló, format per Terrades II, Momparler i Javier. L’equip castelloner va colpejar primer en l’anada i buscarà la sorpresa i entrar en la final jugant l’eliminatòria prèvia. Davant estaran Ian i Alejandro, que se voldran refer de la derrota patida en l’anada i forçar el desempat.
Demà, també a les 17 hores, a la Llosa de Ranes, se celebrarà la partida de tornada de l’altra semifinal, que enfrontarà a Bonillo, Marc Ortega i Terrades (Ondara – Portal de la Marina) amb Ramón, Bossio i Verdú (La Llosa de Ranes), té l’al·licient de veure si l’equip local, amb Bossio recuperat, empata l’eliminatòria, o, per contra, Ondara se planta ja en la gran final.
Hui i demà conclou la fase regular d’EiC Pro2
Aquesta setmana ja es deixa conclosa la fase regular de la Copa Caixa Popular d’escala i corda Pro2. Serà a Sueca i a Petrer, hui i demà, respectivament. El trinquet Eusebio de Sueca és l’escenari on hui, des de les 18 hores, es veuran les cares la parella de Montserrat, conformada per Abel i Javi Campos, i el trio d’Héctor, Muedra II i Pau (Massamagrell).
Per últim, el trinquet Abelardo Martínez de Petrer serà el que tanque la fase regular amb l’última partida, que decidirà qui està en semifinals, quins dos equips se jugaran l’últim bitllet de ‘semis’ en l’eliminatòria prèvia i quin es queda fora de la competició. A partir de les 18 hores s’amidaran l’equip local, format per Lostado i Morret (Petrer – CPV Petrer), i la parella de Dénia, integrada per Félix II i Rubén.
