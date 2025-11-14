Adrián i Pasqual s’avancen a les semifinals de l’Individual de frontó
El de Quart i el de la Pobla s’imposaren a la canxa del Puig davant els jugadors locals Alejandro i Saúl
FEDPIVAL
El 39é Campionat Autonòmic de frontó individual Trofeu Generalitat Valenciana 2025 ha encetat les semifinals en algunes categories. A Primera Cap de Setmana, el frontó municipal ‘J.A. Montesa’ del Puig va acollir l’anada de les dos eliminatòries, ja que Alejandro i Adrián canviaren l’ordre dels enfrontaments.
El mà a mà entre els dos ‘clàssics’ de les finals de la modalitat va respondre a les expectatives. Els dos jugadors ho donaren tot en la instal·lació pugenca i oferiren un duel molt disputat.
Adrián va portar la iniciativa en el marcador durant la major part del xoc, però Alejandro sempre trobava els recursos per a mantindre’s en partida i conservar les seues opcions.
En el tram final, amb 38-31 per al visitant, el 8 voltes campió individual va aconseguir retallar diferències pràcticament fins a la mínima, un 41-39 per a Adrián que té més valor anímic que real, ja que feia 11 anys que el de Quart de Poblet no s’imposava al de Paterna, i amb l’eliminatòria totalmente oberta per a la partida de tornada aquest diumenge al frontó quartà.
La segona semifinal, la que enfronta a Pasqual de la Pobla amb Saúl PPAF El Puig, va resultar molt més desnivellada. Tot i que Saúl va començar amb un elèctric 7-0, amb el canvi de traure Pasqual es va tornar dominador absolut del duel, i va establir un 21-7 que va deixar sense resposta al jugador local, fins el 41-18 definitiu.
Les finals del 39é Campionat Autonòmic de frontó individual Trofeu Generalitat Valenciana 2025 es disputaran entre el 19 i el 23 de novembre al frontó del Puig.
- Consternación unánime por el fallecimiento de la fallera mayor 2026 de Pintor Goya
- Muere un niño de dos años atragantado por un anacardo en València
- El PP de Mompó se querella contra el secretario de Organización del PSPV
- La Guardia Civil detiene a dos hermanastros de 21 y 15 años por la agresión en Vinalesa al policía que sigue en coma
- La ampliación del puente del Nou d'Octubre como contraprestación de la 'operación Carrefour
- Vox abre la puerta a dejar fuera de la Renta Valenciana de Inclusión a las mujeres con velo
- El túnel peatonal del metro que une las estaciones de Xàtiva y Alicante se abrirá antes de Navidad
- València aprueba torres de hasta 16 alturas para viviendas y apartamentos turísticos en el aparcamiento del Carrefour de Campanar