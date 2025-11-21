Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Puig centra l’atenció del frontó individual

La instal·lació pugenca acull les 11 finals, 6 d’elles programades per a demà dissabte

Miguel i Víctor del CPV Castelló es proclamaren campions de Primera i Segona A Entre Setmana el passat dimecres,

El frontó del Puig tornarà a ser l'epicentre del frontó amb les finals de l'Individual.

El frontó municipal 'J.A. Montesa' del Puig va acollir el dimecres la presentació de les 11 finals del 39é Campionat Autonòmic de Frontó Individual Trofeu Generalitat Valenciana 2025. Dos d'elles, les corresponents a Primera i Segona A entre setmana, es van jugar a continuació de la presentació, mentre que la resta es repartirà entre el pròxim dissabte 22 i el dimecres 26.

A Primera entre setmana, Miguel del CPV Castelló es va imposar a Julio del CPV Vinalesa per 41-30. A la final de Segona A, dos jugadors del CPV Castelló, Víctor i Jaume, oferiren un ‘derbi’ pel títol amb triomf per a Víctor per 41-24.

Demà dissabte es disputaran altres sis finals, entre elles la de Primera cap de setmana, on Alejandro i Pasqual se disputaran el títol des de les 18.15 hores.

El de Paterna busca el seu huité campionat consecutiu i el nové en el còmput global de l’historial de Primera cap de setmana, els tres primers davant el seu rival el pròxim dissabte, Pasqual, en 2015, 2018 i 2019.

El de la Pobla arriba a una final de l’Individual després de 6 anys i enguany disputarà la seua dotzena final. Té quatre entorxats, l’últim aconseguit en 2017 davant Adrián de Museros.

Pasqual i Alejandro, finalistes de 1a Cap de Setmana.

Pasqual i Alejandro, finalistes de 1a Cap de Setmana. / FEDPIVAL

Resta de categories

Pel que fa a Segona cap de setmana, viurem un enfrontament entre dos pilotaris habituals de les finals de Primera en l’Autonòmic Parelles. Moro del CPV Massalfassar s’amidarà pel títol a Álex del CPV Racó de La Pobla el dissabte a les 19.30h.

En allò referent a Tercera cap de setmana, Juanjo Sala del CPV Carcaixent i Óscar del CPV Ontinyent disputaran la final el dissabte a les 12.30h.

Pel que fa a Segona B entre setmana, els jugadors que busquen el títol seran Adrián del CPV Campanar, i Rubén del CPV Massalfassar. La final la jugaran el dissabte a les 15.45h.

En Tercera entre setmana, Edu del CPV Alzira i Paco del CPV Xilxes seran els pilotaris que busquen el trofeu el dimecres 26 a les 19.00h.

Pel que fa a les categories de frontó femení, en Primera, Mar Alfonso del CPV Massalfassar i Aina del CPV Meliana reeditaran la final de l’any passat, prevista per al dissabte a les 17.00h.

En Segona femenina, Blanca del CPV Montserrat i Elisa del CPV Almenara arriben com a primeres del seu grup a la final directa, el dissabte a les 11.15h.

En Tercera femenina, Yolanda del CPV Almenara i Sonia del CPV Alfara disputaran la final el dimecres 26 a les 20.00h.

Per últim, en Juvenils, els pilotaris que han arribat a la gran final són del CPV Alzira. Marcos, primer en la fase regular, i Pablo, segon amb una sola derrota, es veuran les cares el dimecres 26 a les 18.00h.

Les partides del dissabte de vesprada, corresponents a les categories Primera Femenina, Primera Cap de Setmana i Segona Cap de Setmana, seran emeses en streaming pel canal de YouTube de la FPV.

