La FPV distingirà a 13 figures de la pilota de 2025
Esportistes, entitats i personalitats del nostre esport rebran el seu guardó el pròxim dijous 4 de desembre a The Terminal Hub, en el Port de València
Durant la vetlada es celebrarà també la presentació del Trofeu Mestres Caixa Popular d'escala i corda i raspall masculí i del Trofeu Mestres Vito de raspall femení
FEDPIVAL
La Gala de Premis Anuals de Pilota 2025, organitzada per la Federació de Pilota Valenciana, premiarà enguany un total de 13 esportistes, entitats i figures relacionades amb el nostre esport en un acte que es celebrarà el pròxim dijous 4 de desembre a The Terminal Hub, al Port de València.
Els guardonats i es guardonades pertanyen a 11 categories diferents i seran distingits i distingides per part de la Junta Directiva de la FPV atenent als seus mèrits vinculats a la pilota durant 2025 o bé per la seua trajectòria.
Pel que fa a esportistes, s'han establit 3 categories a partir de les 3 modalitats professionals.
Com a jugador més destacat de raspall, la distinció serà per a Seve Martínez. El mitger de Castelló, recentment proclamat campió de la Copa Caixa Popular, s'ha consolidat com un autèntic referent de la modalitat.
Per la seua part, Natalia Argente rebrà la distinció com a jugadora revelació de raspall femení. La mitgera de Navarrés ha signat el millor any de la seua trajectòria esportiva amb els títols de Lliga i Copa, a banda de la Copa Diputació de Castelló.
Quant a escala i corda, Alejandro Gil serà reconegut com al jugador revelació. El de Montserrat es va adjudicar la Lliga en un inici d'any fulgurant, i apunta a ser un dels rests referents dels pròxims anys.
En el capítol d'institucions municipals, serà distingit l'Ajuntament de Faura. La població de les Valls s'ha distingit al llarg del temps per la seua aposta decidida per la pilota. El carrer de pilota faurer ha sigut escenari en els últims mesos de finals de competicions escolars i de clubs com ara les de l'Autonòmic de galotxa.
El premi al suport d'empresa privada correspon enguany a Construcciones Vito. L'empresa constructora, amb més de 20 anys d'experiència en el sector, compta amb oficines a València, Sedaví i Xàtiva i col·labora des de fa 4 anys en el Trofeu Mestres Vito de raspall femení profesional.
Enguany es lliurarà el premi a l'Home Bo / Dona Bona destacat, què serà per a Fabián Arbona. Natural de Tormos, el carismàtic Fabián és un assidu especialmente de les competicions de ratlles i també en campionats internacionals.
En l'apartat d'escoles destacades, tres han sigut les seleccionades per la seua tasca en la formació de joves promeses del nostre esport. Les escoles d'Alcàsser, Bicorp i Ondara rebran la seua distinció en la Gala de Premis del pròxim dijous.
El premi 'Moulapilota' enguany s'adjudica a l'Ajuntament de Polinyà de Xúquer. La localitat de la Ribera Baixa, que va patir la inundació del seu carrer de pilota després de la devastadora dana de l'any passat, va treballar de valent per tornar a l'activitat i va acollir les finals de la Lliga de clubs de raspall 2025.
En la Gala del pròxim 4 de desembre es premiarà també a l'Artesà destacat, l'artista conceptual Marià Pérez Claver 'Marià de Sueca', creador de nombrosos trofeus de campionats organitzats per la FPV.
El premi 'Tota una vida dedicada a la pilota' recaurà enguany en Manuel Campos Ribera, de Riba-roja de Túria, en reconeixement a la seua extensa vinculació amb el nostre esport com a membre, jugador i president del CPV Riba-roja.
Per últim, Víctor Asunción rebrà la distinció a la trajectòria esportiva amateur. El pilotari de Bolbaite aglutina una extensa experiència com a jugador principalmente amb el CPV Bicorp, amb el qual ha aconseguit nombrosos títols tant en la Lliga com en la Copa de la modalitat de raspall.
Presentació del Trofeu Mestres
La Gala dels Premis Anuals es celebrarà de manera conjunta amb la presentació de l'últim dels grans campionats de pilota profesional de l'any.
El Trofeu Mestres Caixa Popular d'escala i corda i raspall masculí i el Trofeu Mestres Vito de raspall femení viuran la seua posada de llarg d'una competició que arrancarà el 13 de desembre i es tancarà el dia 28, i comptarà amb els millors jugadors i les millors jugadores de la temporada. La competició comptarà amb 4 equips en cada modalitat, fins un total de 12.
