La FPV reconeix a 13 figures de la pilota
Esportistes, entitats i personalitats del nostre esport van ser distingits aquest dijous a la Gala de Premis Anuals 2025, celebrada a La Rambleta de València
FEDPIVAL
La Gala de Premis Anuals de Pilota 2025, organitzada per la Federació de Pilota Valenciana, va premiar enguany un total de 13 esportistes, entitats i figures relacionades amb el nostre esport durant l’ acte celebrat aquest dijous al Centre Cultural La Rambleta de València.
L'acte va comptar amb la presència del president de la Diputació de València, Vicent Mompó; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; el director de Responsabilitat Social i Relacions Institucionals de Caixa Popular, Paco Alòs; i diferents membres de la junta directiva de la Federació de Pilota Valenciana, encapçalada pel seu president, Vicent Molines; a més de representants municipals, premiats, premiades i persones del món de la pilota.
Els guardonats i es guardonades pertanyen a 13 categories diferents i van ser distingits i distingides per part de la Junta Directiva de la FPV atenent als seus mèrits vinculats a la pilota durant 2025 o bé per la seua trajectòria.
Pel que fa a esportistes, s’establiren 3 categories a partir de les 3 modalitats professionals.
Com a jugador més destacat de raspall, la distinció va ser per a Seve Martínez. El mitger de Castelló, recentment proclamat campió de la Copa Caixa Popular, s'ha consolidat com un autèntic referent de la modalitat.
Per la seua part, Natalia Argente va rebre la distinció com a jugadora revelació de raspall femení. La mitgera de Navarrés ha signat el millor any de la seua trajectòria esportiva amb els títols de Lliga i Copa, a banda de la Copa Diputació de Castelló.
Quant a escala i corda, Alejandro Gil va ser reconegut com el jugador revelació. El de Montserrat es va adjudicar la Lliga en un inici d'any fulgurant, i apunta a ser un dels rests referents dels pròxims anys.
En el capítol d'institucions municipals, va ser distingit l'Ajuntament de Faura. La població de les Valls s'ha caracteritzat al llarg del temps per la seua aposta decidida per la pilota. El carrer de pilota faurer ha sigut escenari en els últims mesos de finals de competicions escolars i de clubs com ara les de l'Autonòmic de galotxa.
El premi al suport d'empresa privada va correspondre enguany a Construcciones Vito. L'empresa constructora, amb més de 20 anys d'experiència en el sector, compta amb oficines a València, Sedaví i Xàtiva i col·labora des de fa 4 anys en el Trofeu Mestres Vito de raspall femení profesional.
Enguany es va lliurar el premi a l'Home Bo / Dona Bona destacat, què va ser per a Fabián Arbona. Natural de Tormos, el carismàtic Fabián és un assidu especialmente de les competicions de ratlles i també en campionats internacionals.
En l'apartat d'escoles destacades, tres van ser les seleccionades per la seua tasca en la formació de joves promeses del nostre esport. Les escoles d'Alcàsser, Bicorp i Ondara van rebre la seua distinció en la Gala de Premis d’aquest dijous.
El premi 'Moulapilota' enguany es va adjudicar a l'Ajuntament de Polinyà de Xúquer. La localitat de la Ribera Baixa, que va patir la inundació del seu carrer de pilota després de la devastadora dana de l'any passat, va treballar de valent per tornar a l'activitat i va acollir les finals de la Lliga de clubs de raspall 2025.
En la Gala es va premiar també a l'Artesà destacat, l'artista conceptual Marià Pérez Claver 'Marià de Sueca', creador de nombrosos trofeus de campionats organitzats per la FPV.
El premi 'Tota una vida dedicada a la pilota' va recaure enguany en Manuel Campos Ribera, de Riba-roja de Túria, en reconeixement a la seua extensa vinculació amb el nostre esport com a membre, jugador i president del CPV Riba-roja.
Per últim, Víctor Asunción va rebre la distinció a la trajectòria esportiva amateur. El pilotari de Bolbaite aglutina una extensa experiència com a jugador principalmente amb el CPV Bicorp, amb el qual ha aconseguit nombrosos títols tant en la Lliga com en la Copa de la modalitat de raspall
