La presentació del Trofeu Mestres 2025 reunix els 29 millors jugadors i jugadores de l'any

El Trofeu Mestres Caixa Popular de escala i corda es jugará a Pelayo el 13 i 18 de desembre amb les semifinals i el diumenge 21 amb la final

Les semifinals del Trofeu Vito Mestres de raspall femení es celebren el 16 de desembre al Genovés i la final el 21 en Pelayo. Mentres que el Trofeu Mestres Caixa Popular de raspall masculí es jugarà el 19 al Genovés, el 23 a Oliva i el 28 de desembre la final a la Llosa de Ranes

Trofeu Mestres de Raspall.

Trofeu Mestres de Raspall. / FEDPIVAL

FEDPIVAL

Este dijous s'ha presentat en el Centre Cultural La Rambleta de València els tres campionats professionals de pilota que acomiadaran l'any: el Trofeu Vito Mestres de raspall femení; el Trofeu Mestres Caixa Popular de raspall masculí; i el Trofeu Mestres Caixa Popular d'escala i corda. L'accés a estes competicions premia la regularitat dels jugadors i jugadores durant tot l'any i se sustenta en el rànquing de la Federació de Pilota Valenciana. Este sistema es va posar en marxa per primera vegada en la temporada anterior i pondera els resultats en les competicions, les valoracions de jutges, valoracions tècniques en entrenaments, puntuació de companys i de trinqueters, així com l'assistència a actes i el rendiment en les partides del dia a dia.

L'acte ha comptat amb la presència dels 29 millors jugadors i jugadores que han brillat en este 2025. Allí s'han presentat els dotze equips que lluitaran des de semifinals per fer-se amb algun d'eixos tres títols que hi ha en joc del 13 al 28 de desembre.

Van assistir a esta presentació el president de la Diputació de València, Vicent Mompó; el director de Responsabilitat Social Corporativa de Caixa Popular, Paco Alós; el presiden executiu del Grupo VITO, Víctor Tormo; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; i el coordinador de Pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho;

Trofeu Mestres Caixa Popular de escala i corda

El Trofeu Mestres Caixa Popular d'escala i corda serà el primer a obrir foc i es disputarà de manera íntegra al trinquet de Pelayo. El 13 de desembre, a les 17.30 hores, s'enfrontaran Alejandro (4t en el rànquing de restos), Hilari (1r rànquing de mitgers) i Salva (8é) contra Salva Palau (5), Conillet (4) i Guillem Palau (13).

La segona semifinal serà el 18 de desembre a les 18.00 hores amb De la Vega (1) i Nacho (2) contra Puchol II (3), Pere (6) i Héctor (7). Mentres que la gran final serà el 21 de desembre en la catedral de la pilota a les 11.30 hores.

Trofeu Mestres d'escala i corda.

Trofeu Mestres d'escala i corda. / FEDPIVAL

Este campionat tindrà l'absència de l'actual campió de l'Individual, Marc. El de Montserrat no ha pogut tornar encara de la seua lesió i es perd esta cita malgrat ser el segon millor resto de la temporada segons les valoracions del rànquing. Tampoc estarà Tomàs II, número tres del rànquing de mitgers. O l'actual campió de Copa, Pere Roc II, que per molt poc es queda fora del top quatre.

Trofeu Vito Mestres de raspall femenino

El trinquet del Genovés albergarà el 16 de desembre doble semifinal del Trofeu Vito Mestres. Des de les 18.00 hores estaran en joc els bitllets per a arribar a la final del 21 de desembre en Pelayo (09:45h). El dia 20 de desembre es decidirà també el tercer i quart lloc a les 17.00 hores en el trinquet de la Llosa de Ranes.

La primera semifinal enfrontarà a Ana (1) i Amparo (4) contra Àngela (6), Natalia (1), i Isabel (5). La pilota continuarà rodant en busca de finalistes en l’enfrontament entre Victoria (2) i Júlia (3) contra Clara (4), Mar (2) i Anabel (6).

Trofeu Mestres de Raspall femení.

Trofeu Mestres de Raspall femení. / FEDPIVAL

Trofeu Mestres Caixa Popular de raspall

El Trofeu Mestres Caixa Popular de raspall masculí serà l'últim a disputar-se. El 19 de desembre arrancaran les semifinals a les 18.30 hores en el trinquet del Genovés. Salelles (3) i Tonet IV (2) obriran foc contra Vicent (2) i Lorja (3).

La segona semifinal serà el 23 de desembre en el trinquet d'Oliva a les 18.30 hores. Iván (1) arriba just per a jugar l'últim campionat de l'any després de la seua lesió i compartirà equip amb Murcianet (5). Davant tindran a dos campions recents de Copa, Montaner (4) i Seve (1).

Els classificats acomiadaran l'any en la gran final del 28 de desembre en el trinquet de la Llosa de Ranes, a les 11.30 hores. Serà l'última modalitat que corone als seus campions i acomiade el calendari professional de 2025.

Alejandro, Natalia i Seve guanyadors del Premis Anuals de Pilota

L'acte es va celebrar al costat de la gala de Premis Anuals de Pilota, on Alejandro, Natalia i Seve van rebre el premi com a jugadors més destacats en les seues respectives modalitats.

