El III Trofeu Rolser busca campiones
Victoria-Júlia i Ana-Amparo protagonitzaran la gran final en una vetlada intensa i completa al trinquet de Pedreguer
FEDPIVAL
El trinquet de Pedreguer es prepara aquest divendres per a acollir la final de la tercera edició del Trofeu Rolser de raspall femení professional. El campionat, impulsat per l’empresa de la Marina Alta, veurà coronar-se a partir de les 22.45 hores a un dels dos equips que disputaran la final.
A un costat del trinquet estaran Victoria i Júlia, que en la seua primera presa de contacte com a equip van derrotar a Àngela, Natalia i Myriam per 25-0.
L'altre equip finalista va eixir de l'eliminatòria entre Ana i Amparo contra Clara, Mar i Fanni. La parella es va acabar imposant amb alguna dificultat al trio per un resultat de 25-10.
La final serà un bon termòmetre del que es puga viure en el Trofeu Mestres, que arranca la pròxima amb una composició d'equips molt similar a les que han jugat el Rolser.
La final del III Trofeu Rolser comptarà amb partida prèvia per a determinar el tercer i quart equip, que es disputarà a les 21.30 hores. En ella, Àngela-Natalia-Myriam i Clara-Mar-Fanni seran les encarregades de calfar l’ambient en una nit que s’espera màgica al trinquet de Pedreguer.
A més a més, entre les dos partides, l’empresa Rolser i la FPV han organitzat un homenatge a una de les històriques referents de la pilota femenina, Ana Belén Giner ‘Ana de Borbotó’.
La iniciativa, com ja va ocórrer en l’anterior edició amb Emilia Gómez ‘Emili de Casinos’, és posar en valor a les pioneres del nostre esport en els temps en què jugar a pilota no era el més habitual entre les dones.
Per a culminar la jornada, després de la gran final, Rolser ha preparat el ‘PILOTAFEST’ amb una actuació en directe del grup Diània al mateix trinquet de Pedreguer.
