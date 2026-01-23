Massalfassar vibra amb el seu nou trinquet
Salva Palau i Conillet (Orba) s'imposen a De la Vega i Gimeno (Massalfassar) en la reobertura de la instal·lació massalfassina
FEDPIVAL
El trinquet de Massalfassar va ser el passat dimecres punt de trobada de la pilota professional. Després de la reforma de la instal·lació, impulsada per l'Ajuntament i la Diputació de València, on s'han fet diverses millores en la canxa i els vestidors, el municipi es va bolcar perquè la vesprada fóra una festa del nostre esport.
Amb la participación durant l'acte dels xiquets i les xiquetes de l'escola de pilota de Massalfassar, el cartell va presentar dos partides de la Lliga CaixaBank d'escala i corda. El duel de la categoria Pro1 oferia, a més, l'ingredient extra de la presència de l'únic jugador local que disputa aquest campionat, Álvaro Gimeno, en companyia de Lluís de la Vega i en representació de l'equip Ajuntament de Massalfassar-Agroturia.
A la contra, altra parella, la de Salva Palau i Conillet (Ajuntament d'Orba), que va estar més encertada i es va emportar el triomf per 60-40. La partida va deixar grans moments de pilota, tot i que el duo local, degut a les molèsties al braç de De la Vega, no va poder mostrar tot el seu potencial.
L'equip massalfassí encara no ha puntuat en les tres partides disputades fins el moment, mentre que la formació de la Marina Alta va sumar el seu segon triomf a la competició.
Pel que fa a la partida de la Lliga d'escala i corda Pro2, l'enfrontament de parella contra trio va tindre clar domini roig. Vicent i Ulises (Ajuntament de Vinalesa) es van adjudicar la victòria per 60-35 en una gran partida davant Capellino, Javier Campos i Joan Arbona (Ajuntament d'Ondara-Portal de la Marina).
