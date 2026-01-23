Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Massalfassar vibra amb el seu nou trinquet

Salva Palau i Conillet (Orba) s'imposen a De la Vega i Gimeno (Massalfassar) en la reobertura de la instal·lació massalfassina

Els xiquets i les xiquetes de l'escola de Massalfassar, amb els jugadors professionals. / FEDPIVAL

FEDPIVAL

El trinquet de Massalfassar va ser el passat dimecres punt de trobada de la pilota professional. Després de la reforma de la instal·lació, impulsada per l'Ajuntament i la Diputació de València, on s'han fet diverses millores en la canxa i els vestidors, el municipi es va bolcar perquè la vesprada fóra una festa del nostre esport.

El trinquet de Massalfassar, amb el seu nou aspecte / FEDPIVAL

Amb la participación durant l'acte dels xiquets i les xiquetes de l'escola de pilota de Massalfassar, el cartell va presentar dos partides de la Lliga CaixaBank d'escala i corda. El duel de la categoria Pro1 oferia, a més, l'ingredient extra de la presència de l'únic jugador local que disputa aquest campionat, Álvaro Gimeno, en companyia de Lluís de la Vega i en representació de l'equip Ajuntament de Massalfassar-Agroturia.

A la contra, altra parella, la de Salva Palau i Conillet (Ajuntament d'Orba), que va estar més encertada i es va emportar el triomf per 60-40. La partida va deixar grans moments de pilota, tot i que el duo local, degut a les molèsties al braç de De la Vega, no va poder mostrar tot el seu potencial.

Salva Palau, en acció. / FEDPIVAL

L'equip massalfassí encara no ha puntuat en les tres partides disputades fins el moment, mentre que la formació de la Marina Alta va sumar el seu segon triomf a la competició.

Pel que fa a la partida de la Lliga d'escala i corda Pro2, l'enfrontament de parella contra trio va tindre clar domini roig. Vicent i Ulises (Ajuntament de Vinalesa) es van adjudicar la victòria per 60-35 en una gran partida davant Capellino, Javier Campos i Joan Arbona (Ajuntament d'Ondara-Portal de la Marina).

