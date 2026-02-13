El trinquet del Genovés marcarà un nou lider
La doble jornada de raspall del divendres enfrontarà a l'equip de Marrahí contra el de Seve i al de Tonet IV contra Murcianet
FEDPIVAL
El trinquet del Genovés centra l’activitat de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1 en una doble partida que determinarà al nou líder. La classificació està molt ajustada amb triple empat a 13 punts i dos d'estos equips tractaran de mantindre el pols en una nova jornada. Marrahí, Raúl i Marc Ortega (Ajuntament de Barxeta) obriran a les 17.00 hores contra Diari i Seve (Ajuntament de Castelló). Mentres que Ian i Tonet IV (Ajuntament del Genovés) ho faran contra Moltó, Murcianet i Terrades (Ajuntament de Xeraco) a les 18.30 hores.
La primera batalla es presenta titànica entre el primer i quint classificat. Diari i Seve tenen una oportunitat d'or de donar un colp sobre la taula davant els líders. Però l'equip de Barxeta ha demostrat estar intractable en set jornades amb només una derrota. El trio ve amb una confiança absoluta després de guanyar a l'equip de la Llosa de Ranes, principals perseguidors per 25-10. A més, compten amb un altre precedent que els afavorix: una victòria per 25-05 contundent enfront de la parella de Castelló. Diari i Seve compten amb una jornada més que els seus rivals i es troben fora de les posicions que donen accés a les semifinals, per la qual cosa esta serà una de les seues últimes opcions per a mantindre's amb vida en la Lliga.
El segon enfrontament al trinquet del Genovés comptarà amb l'equip local, que partix també com a favorit davant el seu rival. Ian i Tonet IV han aconseguit puntuar en totes les partides i això els ha col·locat com a tercers en la taula, igualats amb el trio de Barxeta i el de la Llosa de Ranes. Depenent del que ocórrega en la prèvia, la parella podrà posar-se per primera vegada com a líder en solitari. Els del Genovés hauran de superar a Moltó, Murcianet i Terrades (Ajuntament de Xeraco) si volen mantindre eixa condició. Els de Xeraco venen de guanyar per 25-05 a l'equip d'Oliva però ocupen l'última posició amb només cinc punts. Encara no estan fora però necessiten urgentment la victòria per a retallar diferències amb l'equip que marca les semifinals en la recta final d'esta fase regular.
Petrer s’emporta la victòria de Pelayo en Pro2
El dijous es va disputar la partida entre Peye, Aroca i Marc Barber (Petrer-CPV Petrer) i Capellino, Javi Campos i Joan Arbona (Ondara-Portal de la Marina), corresponent a la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro2. El trio del Mig Vinalopó es va imposar en Pelayo per 60-40 en una partida que els situa com a primers a falta d’una jornada. Els que queden molt tocats amb esta derrota són els d'Ondara, que en la seua tercera jornada no han aconseguit encara sumar punts i se'ls complica l'accés a semifinals.
Hilari es perd una jornada transcendental
L'equip de Montserrat comptarà amb una baixa molt sensible este dissabte en el trinquet de Pelayo. Hilari arrossega molèsties en el muscle i no podrà acompanyar a Alejandro contra Puchol II, Salva i Àlvaro Mañas (Dénia). És la penúltima jornada i està en joc la primera posició. Perdre podria comprometre la situació de qualsevol dels dos equips de cara a estar en semifinals. Morret i Javi Campos seran els jugadors que substituïsquen al de Beniparrell.
- Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
- El Ayuntamiento de Aielo de Malferit pagará a la familia de Nino Bravo por el pantalón extraviado en 2008
- Un promotor inyecta 70 millones de euros para construir 440 viviendas en Alzira en cuatro años
- La Generalitat Valenciana paraliza el proyecto del túnel del metro en Meliana y estudiará el soterramiento de las vías