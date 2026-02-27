Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funeral Antonio TejeroCorredor ferroviario Horta SudCalle del 'infierno' ManisesDecreto ómnibus tumba ayudas danaTanque tormentas PicanyaNxN busca trabajadoresCortes tráfico Cabalgata del NinotEuroliga Valencia Basket
instagramlinkedin

El gran dia del Va de Dona

Aquest divendres el centre de València tornarà a ser l’escenari de promoció i visibilització de la presència de la dona en el nostre esport

400 xiquetes i xiquets ompliran de pilota la Plaça Manises i els carrers adjacents amb partides, jocs tradicionals, fireta i molta festa

Foto de família de l'acte central del Va de Dona 2025.

Foto de família de l'acte central del Va de Dona 2025. / FEDPIVAL

FEDPIVAL

El X Va de Dona celebra hui divendres el seu acte central. La Plaça Manises de València s’omplirà un any més de pilota durant tota la vesprada a través d’aquesta iniciativa de promoció i visibilització de la presència de la dona en la pilota, impulsada per la Federació de Pilota Valenciana en col·laboració amb l’Ajuntament de València, a través de la Fundación Deportiva Municipal, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, a més de Caixa Popular, Junta Central Fallera i Ale-hop.

Com és tradicional, des de primera hora de la vesprada a la cèntrica plaça del ‘cap i casal’ hi haurà un ampli programa d’activitats lúdiques: fireta d'artesans, tallers de guants, partides entre totes les participants amb la presència de les jugadores professionals de raspall, del programa de Rendiment de la FPV i del món faller, jocs populars, 'fotomatón' o càmera 360 graus.

Durant la vesprada, els carrers pròxims al Palau de la Generalitat, el Palau de la Batlia i la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats estaran disponibles per a dones i xiquetes, independentment de la seua edat o nivell de joc, que vulguen jugar a raspall.

A més, a l'escenari central, les pilotàries professionals signaran autògrafs. Com també és tradició, es lliuraran els premis anuals 'Va de Dona', els guardons del Trofeu de raspall professional 'Va de Dona' i els reconeixements als xiquets i xiquetes guanyadors del concurs de dibuix. La gran foto de familia, amb assistents i autoritats, completarà la vesprada de festa i reivindicació.

Han confirmat la seua presència a l’acte, entre altres, la regidora d’Esports de l’Ajuntament de València i presidenta de la Fundación Deportiva Municipal, Rocío Gil, les Falleres Majors de València: Carmen Prades Gil i Marta Mercader Roig, i Vicent Mompó, president de la Diputació de València.

Cristina Pérez, Tino Bendicho, Belén Puchal, Rocío Gil, Imma González, Carlos Bermell i José Manuel Alberich, durant l'acte de presentació el passat dimecres.

Cristina Pérez, Tino Bendicho, Belén Puchal, Rocío Gil, Imma González, Carlos Bermell i José Manuel Alberich, durant l'acte de presentació el passat dimecres. / FEDPIVAL

Presentació a la Petxina

El dimecres es va celebrar l’acte de presentació d’aquesta desena edició del ‘Va de Dona!’, amb la presència de la regidora municipal Rocío Gil; la diputada de Benestar Social, Inclusió Social i Salut Pública de la Diputació de València, Imma González; el coordinador de pilota valenciana de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; la tècnica de Responsabilitat Social de Caixa Popular, Cristina Pérez; la vicepresidenta de la FPV de l'Àrea de Promoció, Belén Puchal; Carlos Bermell, coordinador de pilota de la delegació d'Esports de Junta Central Fallera i Juan Contreras, en representació de la Fundació José Luis López.

Per a Rocío Gil, “és importantíssim per a l’Ajuntament de València participar al Va de Dona perquè les xifres ho avalen amb un 33% de dones en les escoles esportives municipals de pilota i donar suport a iniciatives com aquesta on tindrem l’oportunitat de veure la millor pilota femenina al trinquet de Pelayo i també als carrers del cap i casal”.

Segons Belén Puchal: “aquesta desena edició és molt significativa perquè hem aconseguit que la gent participe més i que el Va de Dona siga una festa de la pilota femenina amb solatge i amb moltes novetats i sorpreses així que vos esperem a totes i tots".

La vicepresidenta Belén Puchal fa la reballada.

La vicepresidenta Belén Puchal fa la reballada. / FEDPIVAL

L’aperitiu de la festa, a Pelayo

Ahir dijous, el trinquet Pelayo de València va acollir dos partides corresponents a la Lliga de raspall femení Pro, amb un berenar ‘Va de Dona!’ entre partida i partida. Com no podia ser d’altra manera, les dos partides van oferir un gran espectacle. Victoria-Anabel-Marina (Bonrepòs i Mirambell) van anar guanyant 15-0 però van acabar patint contra Clara-Amparo-Patri (Beniflà) per a guanyar per 25-20. En la segona, encara que no hi havia molt en joc en la classificació, Àngela-Júlia-Mar (Tavernes de la Valldigna) es van resistir a perdre davant Maria-Natalia-Isabel (Rafelbunyol), que amb una gran Natalia van prendre la davantera fins al 10-20. Amb diverses pilotes per a tancar la partida, Júlia es va tirar l'equip a la esquena per a guanyar la seua última partida de Lliga.

Doble jornada de Lliga CaixaBank de raspall femení Pro.

Doble jornada de Lliga CaixaBank de raspall femení Pro. / FEDPIVAL

Programa d'actes

Divendres 27 de febrer, Plaça de Manises i carrers adjacents

Acte central 'Va de Dona'

16:00 - Inici partides escoles, clubs, falles, col·legis (C/ Cavallers, Juristes, Cuines, Rellotge Vell)

16:00 - Fireta jocs populars, Exposició artesans, taller guants, "fotoràpid" (Pl. Manises)

17:30 - Fotografia grup amb totes les participants, jugadores i autoritats presents (escenari)

18:00 - Signatura autògrafs pilotàries Pro (escenari)

19:00 - Lliurament premis Va de Dona i II Concurs de Dibuix (escenari)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents