En el corredor natural de Les Coves, entre Benlloch y les Coves de Vinromà, se localiza este municipio de la Plana Alta.

Municipio castellonense de apenas 150 habitantes, en la comarca de la Plana Alta, que se localiza en el corredor natural que se extiende en el interior de la provincia, conocido como el corredor de Les Coves de Vinromà. Concretamente se localiza en el territorio del Pla de l´Arc. Por dicho espacio transcurre la carretera CV-10. La Torre d'en Doménech se halla en la carretera CV-154 en dirección a Sarratella, apenas a un kilómetro del referido eje viario.

El pueblo se halla a unos 300 msnm, y su término municipal ocupa apenas unas 320 hectáreas, de las cuales alrededor del 60% están cultivadas.

El origen del pueblo es un enclave procedente de Vilanova d'Alcolea. De ahí que su término está rodeado por el de Vilanova, y que sea reducido. Está dominado por un relieve de lomas, ondulado, entre los barrancos de Estornés en el norte, y de Puxorro en el sur (en el término de Vilanova d´Alcolea), y flanqueado por los montes de Penya-roja y los del Molí.

El clima es mediterráneo, templado de verano seco, condicionado por la disposición de los relieves, que forman pantalla respecto a las masas de aire marinas. La temperatura media de agosto es de 24 grados C, mientras que las de enero, alrededor de 8 grados C. Las precipitaciones no alcanzan los 500 mm, principalmente en el equinocio de otoño.

Agricultura de secano

Destacan las 90 hectáreas de almendro y 72 ha de olivos, los principales cultivos de secano. Encontramos además unos cultivos residuales, como albaricoqueros (4 ha), algarrobos (4 ha), melocotoneros (3 ha), hortalizas (3 ha) y viñedo (1 ha). El regadío apenas ocupa unas 7 hectáreas, irrigadas mediante aguas subterráneas, obtenidas mediante pozos. Hay una cooperativa, la Agrícola de Sant Onofre.

Antecedentes históricos

El origen de la Torre d'en Domenec hay que hallarlo en la conquista cristiana. Fue una posesión particular en el término de Vilanova d'Alcolea, bajo la jurisdicción de la Orden de Montesa. Vilanova se localiza al sur. Durante el siglo XVI apenas había 14 casas y a principio del siglo XVII se despobló. Durante el siglo XVII la habitaron muy pocos vecinos. Sin embargo, fue durante el siglo XVIII y sobre todo en el XIX cuando experimentó cierto crecimiento demográfico, acompañado de los procesos de roturación e implantación de cultivos de secano. A finales del XIX había unos 500 habitantes.

El origen del pueblo se halla en un enclave creado en Vilanova d´Alcolea, población de la Orden de Montesa. De origen medieval, la llegada de agricultores y las roturaciones facilitaron su emancipación posterior.

Las torres bajo cuya protección se alzaron las primeras viviendas de los agricultores han proporcionado su topónimo. En el escudo de armas encontramos una gran torre que simboliza el nombre del pueblo, que nace, probablemente, con el dominio territorial de las Órdenes Militares sobre el “Castell de Coves”. Fray Lope Martínez, comendador calatraveño de Alcañiz, al dar carta puebla a Vilanova d’Alcolea construyó una torre, “la Torre del Senyor o del Dumenge”, alrededor de la cual surgió la actual población.

Éxodo rural y envejecimiento demográfico

La pérdida de población se inicia a principios del siglo XX. En 1900 había censados 549 vecinos y en 1910, 553. Desde entonces se fueron reduciendo, en 1920 tenía 453, en 1960, 425, y 343 en 1981. En 1991 se redujo a 288 y en 2001, 230. En 2017 descendió por debajo de los 200. En 2022 había 167 habitantes, 87 varones y 80 mujeres.

La población local representa el 36 %; los nacidos en la provincia de Castelló, el 41%; y del resto de España, alrededor del 11 %. Los extranjeros representan el 11 %, la mayoría colombianos.

El 58 % de la población tiene más de 55 años, el 35 % más de 70 años. Sólo el 7 % de la población tiene menos de 20 años. La falta de relevo generacional desde hace años se ha implantado en este municipio, y la tasa de envejecimiento demográfico es alta.

El pueblo de la Torre d´en Doménec

La trama urbana se asienta sobre terreno llano, a diferencia de la mayor parte de las poblaciones del interior castellonense. Se trata de un pueblo abierto, sin murallas, sin protecciones arquitectónicas. La travesía de la CV-154, el Carrer de Castelló, divide el pueblo entre dos sectores. El septentrional acoge la Plaça de l´Ajuntament, el Consistorio, la Iglesia Parroquial de Santa Quiteria, la ermita de la Mare de Déu de la Font y el lavadero. El callejero se dispone de forma irregular, y destaca el Carrer Major, del Gramet, de la Font y Santa Quitéria. El sector meridional, ampliación de núcleo histórico, tiene una disposición ortogonal, con un callejero perpendicular a la citada travesía: carrer de Les Escoles, Nou, València, Més Avall, Generalitat y Diputació.

La Torre d´en Doménec se localiza en un territorio dominado por las llanuras y las lomas, el Pla de l´Arc. El olivo es el árbol de referencia, que ocupa parte de su término, junto con el almendro. El olivo además es considerado árbol ornamental.

La Iglesia Parroquial de Santa Quiteria actual está construida sobre los cimientos del anterior edificio. Hasta 1828 perteneció a la parroquia de Vilanova d´Alcolea; en 1865 se construyó la nueva parroquia, de una única nave de orden compuesto, con capillas laterales, dedicada a los patrones locales Santa Quiteria y San Onofre.

La Ermita de la Mare de Déu de la Font acoge la imagen original de una escultura de trazado gótico realizada en piedra calcárea, que data del siglo XV, y restaurada por la Diputación.

Conocer el término

El pueblo no dispone de rutas de senderismo señalizadas. Las dimensiones de su término así como su geomorfología, en donde predominan las llanuras, no acompañan al diseño de rutas para visitantes en búsqueda de referencias montañosas. Sin embargo, hallamos en el término municipal varios caminos antiguos, que tienen su origen en el núcleo urbano, y que permiten recorrerlo: camí del Pla, camí dels Racons, camí del Mas Nou, camí del Forner, camí dels Estornés, camí dels Quarte Camins y camí de la Garrido. En el término destacan como lugares de interés el antiguo trazado de la Vía Augusta, que transcurre por el sector oriental, y el paraje del Assut.