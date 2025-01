'Luisito', hacedor de toreros

"No me canso de que me digan que no". Esa es la filosofía del matador de toros nacido en París, Ludovic Ledong 'Luisito'. Criado en la Escuela Taurina de Nimes y afincado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), tomó la alternativa en la plaza de toros de Bayona (Francia) de manos de Enrique Ponce y tiene devoción por el maestro Dámaso González, del que destaca en el pódcast la renovación de los terrenos delante del toro y su temple absoluto.

Descubridor de Emilio de Justo y Pablo Aguado, ayuda ahora a Daniel Crespo, un torero del Puerto de Santa María que salió dos veces a hombros en 2023 y no ha vuelto a torear. "Me llama la atención sobre él la situación en la que está, su injusticia pese a ser tan buen torero", destaca. 'Luisito' es, sin duda, un romántico del mundo taurino, de los personajes con sabor antiguo que ofrecía el toreo de antaño, apasionado, de los soñadores que merece la pena escuchar.

Dónde escuchar el podcast Cargar la Suerte con Jaime Roch

