Navalón, el mimetismo de la experiencia de ser torero

El mimetismo es el fenómeno biológico en el que un organismo adquiere la apariencia de otro para obtener la ventaja de su supervivencia. Así que el joven valenciano Samuel Navalón desentraña la sagrada transformación que experimenta momentos antes de jugarse la vida en la plaza de toros de Albacete, un ruedo en el que hace justo un año lo convirtió en matador de toros. Un tiempo en el que todavía no ha debutado como torero de alternativa en la plaza de toros de València -su tierra-, pero sí ha destacado en ferias tan importantes como la Feria de Abril de Sevilla o la Feria de San Isidro de Las Ventas, entre otras, como Alicante, Ciudad Real o la propia Albacete, donde este mismo lunes también salió por la puerta grande.

Las horas del miedo, el paso furioso de las emociones por la mente, los hábitos evanescentes, el futuro efímero, la capilla a la que se ampara el torero de Ayora y un capote de paseo nuevo de la Virgen de los Llanos sostienen el aluvión del tiempo antes de una corrida de toros. La suerte está echada. Al final del día, una puerta grande a golpe de corazón y ambición y una celebración con sus padres son el fruto de esa entrega.

