Juan Alberto Torrijos, estirpe y sueños de torero en Algemesí

Juan Alberto Torrijos, hijo y nieto de toreros, debutó con caballos hace un año y ahora asume el compromiso de torear dos novilladas el jueves 25 y sábado 27 de septiembre frente a las reses de Ángel Gómez Núñez -su actual apoderado- y José Cruz en la plaza de toros de Algemesí.

Esta semana, el municipio de la comarca de la Ribera volverá a albergar su tradicional ciclo de novilladas picadas con los novilleros punteros del escalafón y los nuevos valores criados en la Escuela Taurina de València de la Diputación de València tras vivir el trágico paso de la dana en sus calles.

Juan Alberto Torrijos reflexiona el podcast 'Cargar la Suerte' sobre la responsabilidad de su "sueño", sobre sus referentes en el toreo, su familia y los puntos de su evolución como novillero con caballos tras su paso por la Feria de Fallas, su presentación en Las Ventas y el Ciclo de Novilladas de la Generalitat.

Dónde escuchar el podcast Cargar la Suerte con Jaime Roch

