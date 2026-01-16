Cada viernes Marta Rojo te acerca el podcast El Hilo Rojo en Levante-EMV. Un espacio donde cada semana tiraremos del hilo de las historias y los temas de actualidad desde otra perspectiva.

Con los protagonistas y las voces de los temas de la semana. No te lo pierdas.

Dónde escuchar el podcast El Hilo Rojo. Con Marta Rojo