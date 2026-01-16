Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Hilo Rojo con Marta Rojo

El Hilo Rojo

El Hilo Rojo / Levante TV

Marta Rojo

Marta Rojo

Valencia

Cada viernes Marta Rojo te acerca el podcast El Hilo Rojo en Levante-EMV. Un espacio donde cada semana tiraremos del hilo de las historias y los temas de actualidad desde otra perspectiva.

Con los protagonistas y las voces de los temas de la semana. No te lo pierdas.

Dónde escuchar el podcast El Hilo Rojo. Con Marta Rojo

El pódcast se puede escuchar en Spotify y el resto de las principales plataformas de audio: Apple PodcastsAmazón Podcasts o YouTube. Y cada míércoles un nuevo episodio.

  1. Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días
  2. Aguado: 'Mercosur cerrará las fábricas españolas de zumos y acabará con el arroz de l’Albufera
  3. Los meteorólogos anuncian 'llevantà' en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: 'Puede haber daños en los paseos marítimos
  4. Confirmado oficialmente por la Generalitat: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
  5. Fallece el catedrático de Literatura José Luis Canet, pionero de las humanidades digitales
  6. La Policía revisa los chats de Fortnite y Roblox del niño de 9 años que se quitó la vida en un pueblo de Valencia
  7. Las lluvias empañan una positiva campaña del aceite de oliva tras un 2024 crítico
  8. València prorroga por quince años más la concesión administrativa a los mercaditos

