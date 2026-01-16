Paca y Paquita, supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer
Paca Blanco y Paquita Beltrán ya se llamaban "hermanas" antes de conocerse en persona. Las dos mujeres son supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, la institución que nació supuestamente para abolir la prostitución callejera de menores pero que acabó siendo una herramienta de control de las mujeres que se alejaban del prototipo de la "buena mujer" franquista. María Palau y Marta García, periodistas y autoras de 'Indignas hijas de su patria' ya han localizado a más de 50 mujeres que estuvieron en algunos de los reformatorios del Patronato y que, décadas después, han protagonizado un verdadero "me too".
Dónde escuchar el podcast El Hilo Rojo. Con Marta Rojo
El pódcast se puede escuchar en Spotify y el resto de las principales plataformas de audio: Apple Podcasts, Amazón Podcasts o YouTube. Y cada míércoles un nuevo episodio.
