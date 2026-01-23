El podcast de Marta Rojo | Gobernar el Sahara desde un campamento de refugiados

El Hilo Rojo
Fatma El Mehdi es la ministra de Cooperación del Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática. Ejerce su cargo desde el lugar donde vive desde el que tenía siete años: los campamentos de refugiados de Argelia, donde miles de personas saharauis siguen luchando por el reconocimiento de un estado en el exilio. Aunque, también por parte de España, ese apoyo tarda en llegar, Fatma no ceja en su empeño y ha venido a València esta semana para buscar nuevos interlocutores y fórmulas de cooperación. La visita le ha servido, también, para conocer a Lourdes Crespo, del Movimiento Valenciano de Ayuda al Pueblo Saharaui. El movimiento organiza el programa Vacaciones en Paz, por el que familias valencianas acogen durante los meses de verano a niños saharauis.
