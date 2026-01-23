Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El podcast de Marta Rojo | Gobernar el Sahara desde un campamento de refugiados

Cada viernes Marta Rojo te acerca el podcast El Hilo Rojo en Levante-EMV. Un espacio donde cada semana tiraremos del hilo de las historias y los temas de actualidad desde otra perspectiva

Marta Rojo

Fatma El Mehdi es la ministra de Cooperación del Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática. Ejerce su cargo desde el lugar donde vive desde el que tenía siete años: los campamentos de refugiados de Argelia, donde miles de personas saharauis siguen luchando por el reconocimiento de un estado en el exilio. Aunque, también por parte de España, ese apoyo tarda en llegar, Fatma no ceja en su empeño y ha venido a València esta semana para buscar nuevos interlocutores y fórmulas de cooperación. La visita le ha servido, también, para conocer a Lourdes Crespo, del Movimiento Valenciano de Ayuda al Pueblo Saharaui. El movimiento organiza el programa Vacaciones en Paz, por el que familias valencianas acogen durante los meses de verano a niños saharauis.

Dónde escuchar el podcast El Hilo Rojo. Con Marta Rojo

El pódcast se puede escuchar en Spotify y el resto de las principales plataformas de audio: Apple PodcastsAmazón Podcasts o YouTube. Y cada míércoles un nuevo episodio.

