Autoorganización frente a la catástrofe de la dana: un año de Comités Locales

La nueva vida de Rut, Salva y Juanmi cumple un año este fin de semana. Es el primer aniversario de la creación de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción postdana, los CLER. Son espacios autoorganizados que, desde antes incluso de existir como tal, pusieron en contacto a vecinos con vecinos, identificaron necesidades, repartieron comida, agua o artículos de primera necesidad. Se vieron obligados a hacerlo, y se dieron cuenta de ello muy pronto, cuando comprobaron el alcance de la destrucción y escucharon ese silencio. Ahora, más de un año después, apuestan por un cambio en el tablero de juego: reclaman participación efectiva en las decisiones sobre autoprotección y emergencias y una reconstrucción justa que tenga en cuenta a las personas y la naturaleza. Mientras tanto, siguen formando a los vecinos de la zona cero para protegerse frente a episodios como la dana, han organizado una red de walkie talkies, centros de distribución y actos reivindicativos.

