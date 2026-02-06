La injusta cruzada contra el murciélago valenciano

“El murciélago tiene muy mala imagen, tiene un estigma encima”, reconocen los expertos. Ese miedo social lleva a tratar a la veintena de especies de murciélagos que habitan en la Comunitat Valenciana en ocasiones como a una plaga. A este maltrato se suma la destrucción de sus refugios -cada vez hay menos árboles y las cuevas están en peores condiciones- y la falta de alimento, derivada de la pérdida de la biodiversidad. Las poblaciones de las diferentes especies de murciélago presentes en territorio valenciano están en declive, e incluso una de ellas está oficialmente en riesgo de extinción.

