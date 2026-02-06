Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La injusta cruzada contra el murciélago valenciano

Marta Rojo

Valencia

El murciélago tiene muy mala imagen, tiene un estigma encima”, reconocen los expertos. Ese miedo social lleva a tratar a la veintena de especies de murciélagos que habitan en la Comunitat Valenciana en ocasiones como a una plaga. A este maltrato se suma la destrucción de sus refugios -cada vez hay menos árboles y las cuevas están en peores condiciones- y la falta de alimento, derivada de la pérdida de la biodiversidad. Las poblaciones de las diferentes especies de murciélago presentes en territorio valenciano están en declive, e incluso una de ellas está oficialmente en riesgo de extinción.

