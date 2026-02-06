La injusta cruzada contra el murciélago valenciano
Cada viernes Marta Rojo te acerca el podcast El Hilo Rojo en Levante-EMV. Un espacio donde cada semana tiraremos del hilo de las historias y los temas de actualidad desde otra perspectiva
“El murciélago tiene muy mala imagen, tiene un estigma encima”, reconocen los expertos. Ese miedo social lleva a tratar a la veintena de especies de murciélagos que habitan en la Comunitat Valenciana en ocasiones como a una plaga. A este maltrato se suma la destrucción de sus refugios -cada vez hay menos árboles y las cuevas están en peores condiciones- y la falta de alimento, derivada de la pérdida de la biodiversidad. Las poblaciones de las diferentes especies de murciélago presentes en territorio valenciano están en declive, e incluso una de ellas está oficialmente en riesgo de extinción.
Dónde escuchar el podcast El Hilo Rojo. Con Marta Rojo
El pódcast se puede escuchar en Spotify y el resto de las principales plataformas de audio: Apple Podcasts, Amazón Podcasts o YouTube. Y cada míércoles un nuevo episodio.
- La Guardia Civil cierra 15 cuarteles por las noches para 'mejorar el servicio al ciudadano
- Directo: un vendaval sacude Valencia y derriba árboles, vallas, farolas y semáforos
- Detenidos dos abogados y un notario de València por dejar a una octogenaria con alzhéimer sin propiedades
- Un jabalí se cuela en las vías del metro de València y siembra el caos
- Adiós a la palmera más famosa de València
- Un segundo fabricante chino también se interesa por la factoría de Almussafes
- València construirá 644 en pisos en suelo recuperado al cabecilla de la trama Azud, que se lo adjudicó en la época de Barberá
- El Caribe en Valencia: la Aemet confirma el inaudito efecto que la borrasca Leonardo tendrá en la C. Valenciana