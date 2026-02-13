Una mujer cada dos minutos

Mientras escuchas este podcast, morirán varias mujeres en el mundo como consecuencia del embarazo y el parto, según datos de Naciones Unidas. En concreto, cada dos minutos una mujer muere por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto en el mundo. Una realidad que Arantza Abril ha visto desde hospitales y paritorios, desde poblados y ciudades. Arantza es enfermera y matrona y lleva trabajando en el sector humanitario casi 17 años, gran parte de ellos con Médicos Sin Fronteras como matrona sobre el terreno. Una mujer que intenta evitar las muertes de otras mujeres.

Dónde escuchar el podcast El Hilo Rojo. Con Marta Rojo

