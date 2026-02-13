Una mujer cada dos minutos
Cada viernes Marta Rojo te acerca el podcast El Hilo Rojo en Levante-EMV. Un espacio donde cada semana tiraremos del hilo de las historias y los temas de actualidad desde otra perspectiva
Mientras escuchas este podcast, morirán varias mujeres en el mundo como consecuencia del embarazo y el parto, según datos de Naciones Unidas. En concreto, cada dos minutos una mujer muere por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto en el mundo. Una realidad que Arantza Abril ha visto desde hospitales y paritorios, desde poblados y ciudades. Arantza es enfermera y matrona y lleva trabajando en el sector humanitario casi 17 años, gran parte de ellos con Médicos Sin Fronteras como matrona sobre el terreno. Una mujer que intenta evitar las muertes de otras mujeres.
Dónde escuchar el podcast El Hilo Rojo. Con Marta Rojo
El pódcast se puede escuchar en Spotify y el resto de las principales plataformas de audio: Apple Podcasts, Amazón Podcasts o YouTube. Y cada viernes un nuevo episodio.
