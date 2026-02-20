Cazadores de eclipses
Dice Javier Armentia, astrofísico y director del Planetario de Pamplona, que los eclipses son ese fenómeno que nos vuelve un poco locos. Y no vamos a tardar en volvernos locos otra vez. En menos de seis meses, el 12 de agosto, habrá un eclipse solar total que veremos desde una gran parte del Estado español: A Coruña, Lugo, Gijón, Burgos, Palencia, Valladolid, Segovia, teruel o Palma de Mallorca son solo algunas de las capitales desde las que veremos cómo, esa tarde, el cielo se vuelve negro y el sol desaparece tras la luna. En la Comunitat Valenciana, lo veremos como eclipse total desde toda la provincia de Castellón y el norte de la de València, incluyendo la capital. Un eclipse solar es lo que ocurre cuando la luna pasa por delante del sol y lo cubre completamente. Es un fenómeno en el que tiene mucha experiencia Jorge Pérez Gallego, del Observatorio Nacional Solar de los Estados Unidos. Son algunos de los cazadores de eclipses que se han dado cita en el I Encuentro de Comunicación, Ciencia y Sociedad 'Astroperiodismo. Contar los eclipses' en Teruel.
