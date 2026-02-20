Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Velocidad CercaníasDimisión EmergenciasCentros menoresEmpadronamientos ValènciaTerrazas AyuntamientoBeca Amancio Ortega AlfafarTherianAlquiler GandiaLuis de GuindosConexión Sagunt-AP7Calor IES OntinyentNueva Paiporta
instagramlinkedin

Cazadores de eclipses

Cada viernes Marta Rojo te acerca el podcast El Hilo Rojo en Levante-EMV. Un espacio donde cada semana tiraremos del hilo de las historias y los temas de actualidad desde otra perspectiva

Jorge Pérez Gallego

Jorge Pérez Gallego / J.M López

Marta Rojo

Marta Rojo

Valencia

Dice Javier Armentia, astrofísico y director del Planetario de Pamplona, que los eclipses son ese fenómeno que nos vuelve un poco locos. Y no vamos a tardar en volvernos locos otra vez. En menos de seis meses, el 12 de agosto, habrá un eclipse solar total que veremos desde una gran parte del Estado español: A Coruña, Lugo, Gijón, Burgos, Palencia, Valladolid, Segovia, teruel o Palma de Mallorca son solo algunas de las capitales desde las que veremos cómo, esa tarde, el cielo se vuelve negro y el sol desaparece tras la luna. En la Comunitat Valenciana, lo veremos como eclipse total desde toda la provincia de Castellón y el norte de la de València, incluyendo la capital. Un eclipse solar es lo que ocurre cuando la luna pasa por delante del sol y lo cubre completamente. Es un fenómeno en el que tiene mucha experiencia Jorge Pérez Gallego, del Observatorio Nacional Solar de los Estados Unidos. Son algunos de los cazadores de eclipses que se han dado cita en el I Encuentro de Comunicación, Ciencia y Sociedad 'Astroperiodismo. Contar los eclipses' en Teruel.

Dónde escuchar el podcast El Hilo Rojo. Con Marta Rojo

El pódcast se puede escuchar en Spotify y el resto de las principales plataformas de audio: Apple PodcastsAmazón Podcasts o YouTube. Y cada viernes un nuevo episodio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents