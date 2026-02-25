Gonzalo Belenguer: atreverse como motor de liderazgo e innovación / ED

En este nuevo capítulo de Voces con propósito, videopodcast de ESIC Alumni con la colaboración de Levante-EMV, Gonzalo Belenguer, Director de REDIT, analiza su evolución profesional desde la comunicación hasta la gestión de uno de los principales activos tecnológicos de la Comunitat Valenciana. Defiende la honestidad, la formación continua y la cultura del riesgo como claves para avanzar en entornos de cambio. Una conversación sobre liderazgo, propósito y la necesidad de atreverse para construir futuro.