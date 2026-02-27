¿Qué está pasando en l'Albufera de València?
Cada viernes Marta Rojo te acerca el podcast El Hilo Rojo en Levante-EMV. Un espacio donde cada semana tiraremos del hilo de las historias y los temas de actualidad desde otra perspectiva
En l’Albufera están pasando muchas cosas, y muchas de ellas amenazan desde hace años el equilibrio precario de un ecosistema muy complejo. Es uno de los humedales más valiosos de Europa, y lo es. Parque Natural, uno de los humedales Ramsar y, si todo sigue su curso, próximamente Reserva de la Biosfera de la Unesco. Pero también es un espacio que lleva décadas haciendo equilibrios entre sus usos: reserva ambiental, espacio de cultivo y pesca y atracción turística. La larga lista de problemas históricos de l’Albufera incluyen el riesgo de colmatación, la pérdida de calidad del agua, la gestión de la paja del arroz o, más recientemente, los efectos de la dana. Todos ellos se han analizado con informes y datos exhaustivos durante años, pero hay otros indicadores ambientales que dan una ideal del estado del parque natural sin hacer mediciones ni batimetrías, como las poblaciones de algunas especies de aves o incluso la polémica por la anguila y su pesca en El Palmar.
Dónde escuchar el podcast El Hilo Rojo. Con Marta Rojo
El pódcast se puede escuchar en Spotify y el resto de las principales plataformas de audio: Apple Podcasts, Amazón Podcasts o YouTube. Y cada viernes un nuevo episodio.
- La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
- Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
- La familia vela a Antonio Tejero durante la noche a la espera del funeral en Xàtiva
- València multa con 9.000 euros a un club swinger por tener timbre y una 'cama sexual de grandes dimensiones
- Dos alternativas para el corredor ferroviario hacia l'Horta Sud: prolongar el metro hasta Barrio del Cristo y un “metrotram” ligado al túnel pasante
- Un nuevo puente sobre la V-30 exclusivo para el transporte público conectará Xirivella, Aldaia y Alaquàs con València
- La criminalidad en Sagunt derriba dos barreras históricas
- ¿Por qué incineran a Antonio Tejero en Xàtiva y no en Alzira donde falleció?