¿Qué está pasando en l'Albufera de València?

En l’Albufera están pasando muchas cosas, y muchas de ellas amenazan desde hace años el equilibrio precario de un ecosistema muy complejo. Es uno de los humedales más valiosos de Europa, y lo es. Parque Natural, uno de los humedales Ramsar y, si todo sigue su curso, próximamente Reserva de la Biosfera de la Unesco. Pero también es un espacio que lleva décadas haciendo equilibrios entre sus usos: reserva ambiental, espacio de cultivo y pesca y atracción turística. La larga lista de problemas históricos de l’Albufera incluyen el riesgo de colmatación, la pérdida de calidad del agua, la gestión de la paja del arroz o, más recientemente, los efectos de la dana. Todos ellos se han analizado con informes y datos exhaustivos durante años, pero hay otros indicadores ambientales que dan una ideal del estado del parque natural sin hacer mediciones ni batimetrías, como las poblaciones de algunas especies de aves o incluso la polémica por la anguila y su pesca en El Palmar.

