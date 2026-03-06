Feminismo en el punto de mira
Cada viernes Marta Rojo te acerca el podcast El Hilo Rojo en Levante-EMV. Un espacio donde cada semana tiraremos del hilo de las historias y los temas de actualidad desde otra perspectiva
Es difícil, casi imposible, cuantificar o medir en qué momento está hoy el movimiento feminista en puertas del 8M. Se puede hablar de las diez mujeres asesinadas en una decena de casos de violencia machista en solo dos meses en España. También se puede intentar una aproximación estadística: uno de cada seis casos activos de violencia machista se da en la Comunitat Valenciana, la segunda autonomía en cifras. O hablar de que, según los datos del Ministerio de Juventud e Infancia, crecen los jóvenes que creen que la violencia machista es un invento: un 23% en el caso de los hombres, un 13% en el de las mujeres. Pero es una realidad compleja. A esa pregunta -en qué momento está el movimiento feminista hoy- intentan responder las asociaciones y la universidad.
Dónde escuchar el podcast El Hilo Rojo. Con Marta Rojo
El pódcast se puede escuchar en Spotify y el resto de las principales plataformas de audio: Apple Podcasts, Amazón Podcasts o YouTube. Y cada viernes un nuevo episodio.
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
- Segart dirá adiós al tráfico rodado por el pueblo tras siete años de espera
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- La nueva vida del histórico Horno de San Nicolás: ahora se llama Nico y vende algo más que dulces en València
- Se dispara la venta de protectores anti lluvia para las faldas de fallera