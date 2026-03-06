Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avisos Aemet ValenciaLluvia municipiosEmbalses CVPlayas CulleraMascletaes lluviaHerida luces fallaJueza danaCausa Ribó
instagramlinkedin

Feminismo en el punto de mira

Cada viernes Marta Rojo te acerca el podcast El Hilo Rojo en Levante-EMV. Un espacio donde cada semana tiraremos del hilo de las historias y los temas de actualidad desde otra perspectiva

8M

8M / Levante TV

Marta Rojo

Marta Rojo

Valencia

Es difícil, casi imposible, cuantificar o medir en qué momento está hoy el movimiento feminista en puertas del 8M. Se puede hablar de las diez mujeres asesinadas en una decena de casos de violencia machista en solo dos meses en España. También se puede intentar una aproximación estadística: uno de cada seis casos activos de violencia machista se da en la Comunitat Valenciana, la segunda autonomía en cifras. O hablar de que, según los datos del Ministerio de Juventud e Infancia, crecen los jóvenes que creen que la violencia machista es un invento: un 23% en el caso de los hombres, un 13% en el de las mujeres. Pero es una realidad compleja. A esa pregunta -en qué momento está el movimiento feminista hoy- intentan responder las asociaciones y la universidad.

Dónde escuchar el podcast El Hilo Rojo. Con Marta Rojo

El pódcast se puede escuchar en Spotify y el resto de las principales plataformas de audio: Apple PodcastsAmazón Podcasts o YouTube. Y cada viernes un nuevo episodio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents