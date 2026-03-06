Feminismo en el punto de mira

Es difícil, casi imposible, cuantificar o medir en qué momento está hoy el movimiento feminista en puertas del 8M. Se puede hablar de las diez mujeres asesinadas en una decena de casos de violencia machista en solo dos meses en España. También se puede intentar una aproximación estadística: uno de cada seis casos activos de violencia machista se da en la Comunitat Valenciana, la segunda autonomía en cifras. O hablar de que, según los datos del Ministerio de Juventud e Infancia, crecen los jóvenes que creen que la violencia machista es un invento: un 23% en el caso de los hombres, un 13% en el de las mujeres. Pero es una realidad compleja. A esa pregunta -en qué momento está el movimiento feminista hoy- intentan responder las asociaciones y la universidad.

Dónde escuchar el podcast El Hilo Rojo. Con Marta Rojo

El pódcast se puede escuchar en Spotify y el resto de las principales plataformas de audio: Apple Podcasts, Amazón Podcasts o YouTube. Y cada viernes un nuevo episodio.