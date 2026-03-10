¿Gastos básicos o innecesarios? | La "aventura" de la economía de la vida cotidiana

A día de hoy, la economía atraviesa una situación en la que subida generalizada de los precios, especialmente en los que son de consumo básico, ha reducido el margen de maniobra de muchos hogares y ha puesto de manifiesto una realidad que es, a veces, incómoda: muchas decisiones cotidianas, que son las que más nos afectan, se toman sin una base de educación financiera.

Es por ello que es importante dejar las fórmulas imposibles a un lado y dejarse guiar por una organización sencilla, constante, consciente y realista de las finanzas del hogar.

Silvia Tomás junto a las invitadas, Elena Enguix y Mapi Amela / ED

Este nuevo episodio de "Finanzas a tres bandas", un pódcast organizado por Levante-EMV y la Fundació Caixa Ontinyent, habla sobre el impacto de la inflación en las decisiones del día a día y cómo esta realidad cada vez está más presente.

Dirigido por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, este episodio cuenta con Mapi Amela, fundadora de "Ahorradoras e Inversoras", y Elena Enguix, responsable del programa de Educación Financiera de la Fundació Caixa Ontinyent, como protagonistas.

Llegar a fin de mes, un reto

"La respuesta es sencilla, han subido los precios más rápido que los sueldos". Elena Enguix recuerda que esto tiene su causa en la inflación, que "está reduciendo el poder adquisitivo de las familias". Sin embargo, destaca que "las familias no están adaptando su nivel de gastos a esta situación y, de ahí, que esto se esté convirtiendo en un problema".

Elena Enguix, responsable del programa de Educación Financiera de la Fundació Caixa Ontinyent. / R.P.

Mapi Amela explica el nacimiento de su programa, "Ahorradoras y club de Inversoras", en 2009, que cuenta con cerca de 900.000 personas. En ese momento, Amela estaba trabajando en otros proyectos y lo que hizo fue responder a una necesidad que tenía su entorno: "conseguir lo mismo a un menor importe".

Una mejor gestión de las finanzas

¿Cuáles son los gastos que más se están notando en el día a día? Enguix responde que, sin duda, "la alimentación, la vivienda y la energía, aunque en algunos casos se puede añadir el transporte". "Tenemos que tener en cuenta que son gastos básicos y que necesitamos consumir este tipo de bienes", explica.

"A día de hoy, el tema de haber aumentado tanto el precio de algo tan básico como la alimentación" dificulta el poder hacer una especie de cribado de gastos, ya que hablamos de algo necesario. Para la comunidad de Mapi Amela, la mayor preocupación es "el aumento del precio en la lista de la compra; para ayudar con eso, tenemos la parte de los cupones y recomendamos que compren una serie de productos que están a punto de caducar...".

Mapi Amela, Fundadora de "Ahorradoras e Inversoras" / R.P.

Por otra parte, Elena Enguix plantea, para un menor gasto innecesario, "la regla de las tres preguntas": ¿lo necesito? ¿Me lo puedo permitir? ¿Hay opciones más baratas? "Si dudas en alguna, es que posiblemente no sea una necesidad, por tanto, recomiendo practicar esta regla porque la mitad de las compras impulsivas desaparecen".

Gastos hormiga y vampiro, enemigos invisibles

"Son los gastos recurrentes". Mapi Amela explica que los gastos hormiga son los que pagamos muchas veces en efectivo, pero también en tarjeta, "importes pequeñitos que no necesitamos, pero nos hace ilusión". Los gastos vampiro son los pagos de cosas que no necesitamos y no usamos.

Enguix sigue con las recomendaciones en cuanto a estos gastos, sobre todo los vampiro: "con el tema de las suscripciones y las compras online, recomendamos hacer limpieza digital y eliminar todas las suscripciones que no nos aportan nada".

Parte del último capítulo / R.P.

Respecto a las compras online, la de la Fundació Caixa Ontinyent, añade que muchas veces "estas las hacemos para sentirnos bien" y que "hay que aprender a ejercer autocontrol para poder evitarlas".

Despacio y con control

Ambas expertas coinciden en que es imprescindible pensar en qué gastamos el dinero y tomar las decisiones con una base más ejercitada, ya no solo a nivel de educación financiera, sino con respecto a controlar los impulsos que nos hacen caer en estos gastos innecesarios y centrarlos en los básicos.

El pódcast "Finanzas a tres bandas" estrena un nuevo capítulo cada mes, con temas tan actuales como la educación financiera en los colegios, la moda de segunda mano o la economía circular.