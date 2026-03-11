Beatriz Irún: liderazgo femenino y referentes en la economía global / ED

En este nuevo capítulo de Voces con propósito, videopodcast de ESIC Alumni con la colaboración de Levante-EMV, Beatriz Irún, socia Perla MABE y socia IC&ET Consulting, Alumni ESIC, comparte una trayectoria profesional marcada por la internacionalización, la docencia y el emprendimiento. Con más de dos décadas de experiencia en Asia, especialmente en China, reflexiona sobre liderazgo global, negociación intercultural y toma de decisiones en contextos complejos. El episodio aborda también el impacto de vivir y trabajar en distintos países, la conciliación, la formación de talento y la importancia de la curiosidad y el propósito en las carreras profesionales.