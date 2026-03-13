Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trenes y metro mascletàDirecto FallasDe Albal al disparoPerros FallasCancelación MorrisseyHospital La FeEstación Central ValènciaSerra Gelada
instagramlinkedin

Vivir viajando en un mundo en llamas

Cada viernes Marta Rojo te acerca el podcast El Hilo Rojo en Levante-EMV. Un espacio donde cada semana tiraremos del hilo de las historias y los temas de actualidad desde otra perspectiva

Vivir viajando en un mundo en llamas

Vivir viajando en un mundo en llamas / Levante TV

Marta Rojo

Marta Rojo

Clara, Marta y Rubén tienen, o han tenido, una misión. Tres misiones, y todas tiene que ver con viajar por un mundo que, hoy, no lo pone demasiado fácil. La de Rubén Arnal, ya completada, era conocer, literalmente, el mundo, y ha sido el primer valenciano en estar en los 193 países del planeta. La de Clara Estrems, creadora del perfil de Instagram Las Sandalias de Ulises y de la agencia de viajes Siente Arabia, es dar a conocer los países árabes a quien quiera acercase a ellos sin prejuicios. Y la de Marta Farinós y Sergio Berlanga, de nombre artístico Viajenturas, es llegar todo lo lejos que puedan con sus perros y en su autocaravana, que ahora durante un tiempo, es su casa.

No son ingenuos: el mundo no está, por decirlo suavemente, en su momento más tranquilo y saben que no se van a encontrar solo daikiris al sol, atardeceres espectaculares y playas vírgenes. También guerras, catástrofes naturales e incluso pandemias. Pero aseguran que el mayor enemigo del viaje es el miedo y se han comprometido a que ni siquiera este mundo metafóricamente en llamas acabe con su curiosidad.

Noticias relacionadas

Dónde escuchar el podcast El Hilo Rojo. Con Marta Rojo

El pódcast se puede escuchar en Spotify y el resto de las principales plataformas de audio: Apple PodcastsAmazón Podcasts o YouTube. Y cada viernes un nuevo episodio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Morrissey cancela su concierto en València por no poder dormir debido al ruido de las Fallas
  2. El hotel de Morrissey en València es un 5 estrellas en pleno centro: 'Me va a costar un año recuperarme
  3. Las tiendas del futuro de Mercadona se orientan en torno a la comida preparada y los productos frescos
  4. Tormenta perfecta de trenes en Fallas: los maquinistas de Metrovalencia confirman una huelga los mismos días que el Cercanías no llegará a la ciudad
  5. La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
  6. Los artistas de Exposición también renuncian a plantar en Sección Especial en las Fallas de València 2027
  7. Renfe defiende que la llegada de trenes de Gandia y Xàtiva a la Estación del Norte es 'totalmente asumible' si se garantiza la evacuación
  8. El tiempo para Fallas: la Aemet pone la mirada en las lluvias en València para el supersábado

Renfe rebaja el tono en redes contra el Ayuntamiento de València: de acusarle por negarse "a garantizar la seguridad" a solo recomendación

Renfe rebaja el tono en redes contra el Ayuntamiento de València: de acusarle por negarse "a garantizar la seguridad" a solo recomendación

Vivir viajando en un mundo en llamas

Vivir viajando en un mundo en llamas

Cuenta atrás para los Premios Óscar más polémicos: cuándo y dónde se puede ver

Cuenta atrás para los Premios Óscar más polémicos: cuándo y dónde se puede ver

El fallero más silencioso

Govern i Generalitat pacten per a evitar el Constitucional per una llei sobre avaluació ambiental

Govern i Generalitat pacten per a evitar el Constitucional per una llei sobre avaluació ambiental

Comprensión y conciliación fallera (segunda parte)

Victimista jacobino

La diseñadora de vestuario de Woody Allen, Amenábar y Almodóvar desvela las claves de su trabajo en el CCCC

La diseñadora de vestuario de Woody Allen, Amenábar y Almodóvar desvela las claves de su trabajo en el CCCC
Tracking Pixel Contents