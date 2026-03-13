Vivir viajando en un mundo en llamas
Cada viernes Marta Rojo te acerca el podcast El Hilo Rojo en Levante-EMV. Un espacio donde cada semana tiraremos del hilo de las historias y los temas de actualidad desde otra perspectiva
Clara, Marta y Rubén tienen, o han tenido, una misión. Tres misiones, y todas tiene que ver con viajar por un mundo que, hoy, no lo pone demasiado fácil. La de Rubén Arnal, ya completada, era conocer, literalmente, el mundo, y ha sido el primer valenciano en estar en los 193 países del planeta. La de Clara Estrems, creadora del perfil de Instagram Las Sandalias de Ulises y de la agencia de viajes Siente Arabia, es dar a conocer los países árabes a quien quiera acercase a ellos sin prejuicios. Y la de Marta Farinós y Sergio Berlanga, de nombre artístico Viajenturas, es llegar todo lo lejos que puedan con sus perros y en su autocaravana, que ahora durante un tiempo, es su casa.
No son ingenuos: el mundo no está, por decirlo suavemente, en su momento más tranquilo y saben que no se van a encontrar solo daikiris al sol, atardeceres espectaculares y playas vírgenes. También guerras, catástrofes naturales e incluso pandemias. Pero aseguran que el mayor enemigo del viaje es el miedo y se han comprometido a que ni siquiera este mundo metafóricamente en llamas acabe con su curiosidad.
Dónde escuchar el podcast El Hilo Rojo. Con Marta Rojo
El pódcast se puede escuchar en Spotify y el resto de las principales plataformas de audio: Apple Podcasts, Amazón Podcasts o YouTube. Y cada viernes un nuevo episodio.
