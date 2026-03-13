Vivir viajando en un mundo en llamas

Clara, Marta y Rubén tienen, o han tenido, una misión. Tres misiones, y todas tiene que ver con viajar por un mundo que, hoy, no lo pone demasiado fácil. La de Rubén Arnal, ya completada, era conocer, literalmente, el mundo, y ha sido el primer valenciano en estar en los 193 países del planeta. La de Clara Estrems, creadora del perfil de Instagram Las Sandalias de Ulises y de la agencia de viajes Siente Arabia, es dar a conocer los países árabes a quien quiera acercase a ellos sin prejuicios. Y la de Marta Farinós y Sergio Berlanga, de nombre artístico Viajenturas, es llegar todo lo lejos que puedan con sus perros y en su autocaravana, que ahora durante un tiempo, es su casa.

No son ingenuos: el mundo no está, por decirlo suavemente, en su momento más tranquilo y saben que no se van a encontrar solo daikiris al sol, atardeceres espectaculares y playas vírgenes. También guerras, catástrofes naturales e incluso pandemias. Pero aseguran que el mayor enemigo del viaje es el miedo y se han comprometido a que ni siquiera este mundo metafóricamente en llamas acabe con su curiosidad.

Noticias relacionadas

Dónde escuchar el podcast El Hilo Rojo. Con Marta Rojo

El pódcast se puede escuchar en Spotify y el resto de las principales plataformas de audio: Apple Podcasts, Amazón Podcasts o YouTube. Y cada viernes un nuevo episodio.