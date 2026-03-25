Enrique García Ortega: transformar Correos en plena revolución logística / ED

Enrique García Ortega: transformar Correos en plena revolución logística

En este nuevo capítulo de Voces con propósito, videopodcast de ESIC Alumni con la colaboración de Levante-EMV, Enrique García Ortega, responsable de desarrollo de negocio nacional de Correos, Antiguo Alumno de ESIC Business and Marketing School, analiza la evolución de la compañía en un contexto marcado por la digitalización y el auge del comercio electrónico. El episodio aborda los retos de transformar una gran empresa pública, el papel de la logística en la nueva economía y la importancia de adaptarse a los cambios del mercado. Una reflexión sobre liderazgo, servicio público e innovación en un sector en plena transformación.