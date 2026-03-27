Un rato de vida sin móvil
Cada viernes Marta Rojo te acerca el podcast El Hilo Rojo en Levante-EMV. Un espacio donde cada semana tiraremos del hilo de las historias y los temas de actualidad desde otra perspectiva
En los eventos que organiza el Offline Club hay una única regla: se puede hablar, escuchar, escribir, leer, pintar o jugar, pero no se puede usar el móvil. Esta iniciativa, que nació en Amsterdam pero se ha extendido ahora a València de la mano de Mario Sánchez Kist, busca espacios y tiempos de desconexión sin redes sociales, notificaciones y whatsapps. Y es una muestra de cuánto necesitamos, a veces, el silencio. El éxito de convocatoria que suelen tener se debe a que responden a una preocupación social que existe: la adicción que puede generar la tecnología. En el mejor de los casos, al menos, el espacio mental que ocupan el scroll, los tiktoks, los mensajes, como explican los expertos en Psicología y adicciones Consuelo Tomás y Mariano Chóliz.
Dónde escuchar el podcast El Hilo Rojo. Con Marta Rojo
El pódcast se puede escuchar en Spotify y el resto de las principales plataformas de audio: Apple Podcasts, Amazón Podcasts o YouTube. Y cada viernes un nuevo episodio.
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