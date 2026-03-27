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Un rato de vida sin móvil

Cada viernes Marta Rojo te acerca el podcast El Hilo Rojo en Levante-EMV. Un espacio donde cada semana tiraremos del hilo de las historias y los temas de actualidad desde otra perspectiva

El uso del móvil

El uso del móvil / Levante TV

Marta Rojo

Marta Rojo

Valencia

En los eventos que organiza el Offline Club hay una única regla: se puede hablar, escuchar, escribir, leer, pintar o jugar, pero no se puede usar el móvil. Esta iniciativa, que nació en Amsterdam pero se ha extendido ahora a València de la mano de Mario Sánchez Kist, busca espacios y tiempos de desconexión sin redes sociales, notificaciones y whatsapps. Y es una muestra de cuánto necesitamos, a veces, el silencio. El éxito de convocatoria que suelen tener se debe a que responden a una preocupación social que existe: la adicción que puede generar la tecnología. En el mejor de los casos, al menos, el espacio mental que ocupan el scroll, los tiktoks, los mensajes, como explican los expertos en Psicología y adicciones Consuelo Tomás y Mariano Chóliz.

Dónde escuchar el podcast El Hilo Rojo. Con Marta Rojo

El pódcast se puede escuchar en Spotify y el resto de las principales plataformas de audio: Apple PodcastsAmazón Podcasts o YouTube. Y cada viernes un nuevo episodio.

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