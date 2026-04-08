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Javier Juan Estevan: tercera generación, innovación y futuro en Vicky Foods / ED

Javier Juan Estevan: tercera generación, innovación y futuro en Vicky Foods

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En este nuevo capítulo de Voces con propósito, videopodcast de ESIC Alumni con la colaboración de Levante-EMV, Javier Juan Estevan, equipo de proyectos de Vicky Foods, y antiguo alumno de ESIC, comparte su experiencia dentro de una de las empresas familiares más relevantes del sector alimentario. Ingeniero y miembro de la tercera generación de la familia fundadora, reflexiona sobre el reto de continuar un legado empresarial marcado por la innovación, la internacionalización y el crecimiento. El episodio aborda también el papel de la formación, la importancia de las personas en las organizaciones y la responsabilidad de preparar la empresa para las futuras generaciones.

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