Benjamín Marín: comunicar con propósito en el servicio público / ED

Benjamín Marín: comunicar con propósito en el servicio público

En este nuevo capítulo de Voces con propósito, videopodcast de ESIC Alumni con la colaboración de Levante-EMV, Benjamín Marín, director de comunicación y marketing de À Punt, antiguo Alumno de ESIC, repasa una trayectoria ligada al periodismo, la televisión y la gestión de equipos. El episodio aborda el papel de los medios públicos como herramienta de servicio a la ciudadanía, la importancia de la formación continua y la adaptación a lo largo de la carrera profesional. También reflexiona sobre liderazgo, valores y la necesidad de generar confianza en los equipos en un entorno en constante cambio.