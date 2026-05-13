África Valldecabres: liderazgo de personas y propósito en la empresa / ED

África Valldecabres: liderazgo de personas y propósito en la empresa

En este nuevo capítulo de Voces con propósito, videopodcast de ESIC Alumni con la colaboración de Levante-EMV, África Valldecabres, corporate people manager de Dacsa Group, antigua alumna de ESIC, analiza su trayectoria en el ámbito de la gestión de personas. Con más de dos décadas de experiencia, aborda el papel de las organizaciones en la creación de entornos donde las personas quieran desarrollarse, la importancia de la coherencia y el liderazgo en el día a día, y los retos de atraer y fidelizar talento. El episodio reflexiona también sobre formación, cambio generacional y el valor de construir culturas empresariales centradas en las personas.