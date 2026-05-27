Mayte Domingo: liderazgo, formación y cercanía para generar impacto / ED

Mayte Domingo: liderazgo, formación y cercanía para generar impacto

En este nuevo capítulo de Voces con propósito, videopodcast de ESIC Alumni con la colaboración de Levante-EMV, Mayte Domingo, directora comercial y de relaciones institucionales de IMED Hospitales Valencia y Colón, antigua alumna de ESIC, repasa una trayectoria marcada por la curiosidad, la formación continua y la capacidad de adaptación. El episodio aborda su paso por sectores como el aeronáutico, el emprendimiento y la comunicación, además de su visión sobre liderazgo, gestión de equipos y aprendizaje del error. Una conversación sobre personas, propósito y la importancia de construir relaciones de confianza en entornos profesionales en constante cambio.