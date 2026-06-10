José Andrés Sánchez-Bueno: liderazgo, talento y cultura para llegar al espacio / ED

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José Andrés Sánchez-Bueno: liderazgo, talento y cultura para llegar al espacio

En este nuevo capítulo de Voces con propósito, videopodcast de ESIC Alumni con la colaboración de Levante-EMV, José Andrés Sánchez-Bueno, Chief People & Culture Officer de PLD Space y antiguo alumno de ESIC, reflexiona sobre liderazgo, gestión del talento y cultura empresarial en una de las compañías aeroespaciales más innovadoras de Europa. El episodio aborda la importancia de la coherencia, la confianza y el propósito compartido para construir equipos capaces de afrontar grandes retos. También comparte su visión sobre formación continua, aprendizaje a través del error y el papel de las personas en proyectos que aspiran a transformar el futuro.