El valor de dar el primer paso: Ruth Aguilar protagoniza una nueva entrega de Inspiradones con una conversación sobre deporte, actitud y superación

Una nueva invitada aterriza este 26 de junio en Inspiradones, el videopodcast de Levante-EMV que surge en colaboración con Caixa Popular y que, en su tercera temporada, continúa expandiendo la premisa con la que surgió: compartir experiencias y reflexiones de mujeres inspiradoras, capaces de dejar huella. Se trata de Ruth Aguilar, atleta paralímpica valenciana y una de las grandes referentes del deporte adaptado, quien, mediante una conversación distendida con Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, pisa el plató de Levante TV para gritar a los cuatro vientos que ha «nacido para ayudar» y que esa es su vocación.

A lo largo de la entrevista, Aguilar repasa algunos de los momentos que han marcado su vida, desde su vinculación con el deporte antes de sufrir un accidente hasta el camino que la llevó a competir en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. También reflexiona sobre el significado de la superación, el papel de la actitud ante las dificultades y la importancia de las personas que la han acompañado en su trayectoria. «Siempre he llevado el deporte en vena y, sobre todo después del accidente, para mí ha sido la mejor terapia», confiesa Aguilar en este episodio.

«La barrera es mental»

Asimismo, Aguilar profundiza en los valores que el deporte le ha aportado más allá de la competición -como la disciplina, el trabajo en equipo, la comunicación, la perseverancia o la empatía- en una trayectoria marcada desde pequeña por la influencia de su familia, especialmente por el amor al deporte heredado de su padre y la fortaleza transmitida por su madre. Dos pilares que han contribuido a forjar su carácter y su manera de afrontar los desafíos. «La barrera es mental», resume la deportista.

Ruth Aguilar, atleta paralímpica valenciana y una de las grandes referentes del deporte adaptado, en Inspiradones. / LEV-EMV

Durante la grabación, también se aborda su compromiso actual con el deporte inclusivo y la sensibilización social, así como el valor de descubrir capacidades que muchas veces permanecen ocultas hasta que alguien se atreve a dar el primer paso: «He perdido muchos trenes, pero siempre he ido cogiendo otros para aprender de ellos».

No obstante, más allá de todos estos éxitos deportivos, Aguilar destaca el papel que desempeña como madre y el legado que desea transmitir a sus hijos: que sean buenas personas. Porque para ella, los pequeños gestos también tienen un gran impacto, y así como «la actitud se puede entrenar», una simple sonrisa puede ayudar a que otras personas afronten las dificultades desde una perspectiva diferente.

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Sin duda, una conversación repleta de aprendizaje, motivación y experiencias de vida que estará disponible el próximo viernes 26 de junio en Inspiradones.