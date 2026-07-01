Primer episodio
Levante-EMV estrena hoy el primer episodio de "Bajo Tierra: El accidente del metro de València"
Ya puedes ver el primer episodio, "La curva de Jesús", a través de la web de Levante-EMV, YouTube, Spotify y Apple Podcast
¿Qué pasó el 3 de julio de 2006 en el túnel que conecta las estaciones de Plaza de España y Jesús? ¿Cómo ocurrió esta tragedia que ha marcado la historia de València? Esas son algunas de las preguntas que responde "La curva de Jesús"; primer episodio del videopodcast original de Levante-EMV 'Bajo tierra: el accidente de metro de València'.
Dónde verlo
Los episodios de 'Bajo tierra: el accidente de metro de València' se podrán ver en la edición digital de Levante-EMV y en todos los diarios de Prensa Ibérica. Mañana, 2 de julio, se lanzará el segundo bajo el título "Las víctimas y su lucha contra el olvido", y finalmente el viernes día 3, Levante-EMV emitirá la tercera y última entrega llamada "La justicia que llegó catorce años tarde".
El primer episodio de este videopodcast original de Levante-EMV se puede ver también en YouTube. Además se puede escuchar en Spotify y en Apple Podcasts.
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