Levante-EMV estrena hoy el primer episodio de "Bajo Tierra: El accidente del metro de València"

¿Qué pasó el 3 de julio de 2006 en el túnel que conecta las estaciones de Plaza de España y Jesús? ¿Cómo ocurrió esta tragedia que ha marcado la historia de València? Esas son algunas de las preguntas que responde "La curva de Jesús"; primer episodio del videopodcast original de Levante-EMV 'Bajo tierra: el accidente de metro de València'.

Ya puedes ver el primer episodio del videopodcast sobre el accidente del metro de València / Esteban San Canuto / Marta Rojo / Laura Ballester

Dónde verlo

Los episodios de 'Bajo tierra: el accidente de metro de València' se podrán ver en la edición digital de Levante-EMV y en todos los diarios de Prensa Ibérica. Mañana, 2 de julio, se lanzará el segundo bajo el título "Las víctimas y su lucha contra el olvido", y finalmente el viernes día 3, Levante-EMV emitirá la tercera y última entrega llamada "La justicia que llegó catorce años tarde".

Noticias relacionadas

El primer episodio de este videopodcast original de Levante-EMV se puede ver también en YouTube. Además se puede escuchar en Spotify y en Apple Podcasts.