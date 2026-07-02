Levante-EMV lanza el segundo episodio de 'Bajo tierra: El accidente del metro de València'

El segundo episodio, ‘Las víctimas y su lucha contra el olvido’, está ya disponible y pone el foco en quienes se negaron a aceptar el silencio. A través de los testimonios de familiares y supervivientes, el videopodcast recorre el nacimiento de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), las 105 concentraciones celebradas cada día 3 en la Plaza de la Virgen y una movilización ciudadana que mantuvo viva la exigencia de justicia frente a la falta de responsabilidades políticas y técnicas.

Dónde verlo

El primer y segundo episodio de este videopodcast original de Levante-EMV se pueden ver también en YouTube. Además se puede escuchar en Spotify y en Apple Podcasts.