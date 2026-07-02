Accidente del metro de València
Levante-EMV lanza el segundo episodio de 'Bajo tierra: El accidente del metro de València'
La segunda entrega, 'Las víctimas y su lucha contra el olvido', ya está disponible en la web de Levante-EMV, Youtube, Apple Podcast y Spotify
Ya puedes ver el primer episodio, 'La curva de Jesús', a través de la web de Levante-EMV, YouTube, Spotify y Apple Podcast
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El segundo episodio, ‘Las víctimas y su lucha contra el olvido’, está ya disponible y pone el foco en quienes se negaron a aceptar el silencio. A través de los testimonios de familiares y supervivientes, el videopodcast recorre el nacimiento de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), las 105 concentraciones celebradas cada día 3 en la Plaza de la Virgen y una movilización ciudadana que mantuvo viva la exigencia de justicia frente a la falta de responsabilidades políticas y técnicas.
Dónde verlo
El primer y segundo episodio de este videopodcast original de Levante-EMV se pueden ver también en YouTube. Además se puede escuchar en Spotify y en Apple Podcasts.
- El primer nido de avispa asiática en Valencia no es el peligroso: la reina ya construye otro mucho mayor
- El pueblo menos habitado de Valencia 'se abre al mundo' con un nuevo mirador y dos viviendas para alquiler social
- Las seis nuevas banderas negras del litoral valenciano: estas son las playas y espacios naturales señalados
- Estas son las poblaciones valencianas donde cae el precio de la vivienda usada
- La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano
- La Audiencia condena a 147 años y medio de cárcel a los principales 14 narcos de València de la trama de Sky por importar 1.650 kilos de cocaína
- Las obras tras la dana en un colegio de Alfafar sacan a la luz 1.600 metros cuadrados de amianto en los techos
- Rod Stewart convierte el Roig Arena en el pub más grande de València