Levante-EMV lanza el tercer episodio de 'Bajo tierra: El accidente del metro de València'

Durante años, el accidente de metro de València del 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, fue presentado por la Generalitat Valenciana y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) como una tragedia «imprevisible» e «inevitable». Sin embargo, la perseverancia de las víctimas y sus familiares, que durante años lucharon contra el silencio institucional mediante denuncias y concentraciones, logró la reapertura de la causa y culminó, en 2020, con la condena de cuatro directivos de FGV, quienes finalmente admitieron que el siniestro no solo era previsible, sino también evitable.

Dónde verlo

Los episodios de 'Bajo tierra: el accidente de metro de València' se podrán ver en la edición digital de Levante-EMV y en todos los diarios de Prensa Ibérica. El primer y segundo episodio de este videopodcast original de Levante-EMV se pueden ver también en YouTube. Además se puede escuchar en Spotify y en Apple Podcasts.