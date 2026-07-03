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Accidente del metro de València

Levante-EMV lanza el tercer episodio de 'Bajo tierra: El accidente del metro de València'

La tercera entrega, 'La justicia que llegó 14 años tarde', ya está disponible en la web de Levante-EMV, Youtube, Apple Podcast y Spotify

Ya puedes ver el primer y segundo episodio a través de YouTube, Spotify y Apple Podcast

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Laura Ballester

Esteban San Canuto

Durante años, el accidente de metro de València del 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, fue presentado por la Generalitat Valenciana y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) como una tragedia «imprevisible» e «inevitable». Sin embargo, la perseverancia de las víctimas y sus familiares, que durante años lucharon contra el silencio institucional mediante denuncias y concentraciones, logró la reapertura de la causa y culminó, en 2020, con la condena de cuatro directivos de FGV, quienes finalmente admitieron que el siniestro no solo era previsible, sino también evitable.

Dónde verlo

Los episodios de 'Bajo tierra: el accidente de metro de València' se podrán ver en la edición digital de Levante-EMV y en todos los diarios de Prensa Ibérica. El primer y segundo episodio de este videopodcast original de Levante-EMV se pueden ver también en  YouTubeAdemás se puede escuchar en Spotify y en Apple Podcasts.

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