Eduardo Puerto: el verdadero liderazgo consiste en dejar un legado / ED

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Eduardo Puerto: el verdadero liderazgo consiste en dejar un legado

En este nuevo capítulo de Voces con propósito, videopodcast de ESIC Alumni con la colaboración de Levante-EMV, Eduardo Puerto, Executive Consultant, Senior Advisor y antiguo Alumno de ESIC Business and Maketing School, comparte las lecciones de más de tres décadas de experiencia en multinacionales como Procter & Gamble, Danone, DHL o Lactalis. El episodio reflexiona sobre la evolución del liderazgo, la importancia de la formación continua y el valor de construir organizaciones donde las personas puedan crecer. Una conversación sobre propósito, legado y la capacidad de adaptarse a los cambios sin perder de vista lo que realmente importa.