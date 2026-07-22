Francisco Montolio: liderar un legado con formación, equipo y visión de futuro / ED

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Francisco Montolio: liderar un legado con formación, equipo y visión de futuro

En este nuevo capítulo de Voces con propósito, videopodcast de ESIC Alumni con la colaboración de Levante-EMV, Francisco Montolio, director general de Profiltek y antiguo alumno de ESIC, comparte su experiencia al frente de una empresa familiar con presencia internacional. El episodio aborda el relevo generacional, el valor de conocer la organización desde dentro y la importancia de rodearse de buenos equipos para afrontar entornos cada vez más cambiantes. Una conversación sobre liderazgo, formación continua y la responsabilidad de hacer crecer un legado empresarial.