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José Luis Sala Alario: crecer con la misma ilusión, veinte años después
En este nuevo capítulo de Voces con propósito, videopodcast de ESIC Alumni con la colaboración de Levante-EMV, José Luis Sala Alario, director de zona de Roberto Verino y antiguo alumno de ESIC Business & Marketing School, comparte una trayectoria de dos décadas en la misma compañía marcada por la adaptación, el aprendizaje continuo y la gestión de equipos. El episodio reflexiona sobre la importancia de la formación, el liderazgo basado en las personas y el sentido de pertenencia como motores para crecer profesionalmente. Una conversación sobre cómo construir una carrera sólida sin perder la ilusión por seguir aprendiendo.