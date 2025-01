María Galán: "La edad media en Uganda es de 15 años"

El último capítulo de 2024 de InspiraDONES, proyecto de Levante-EMV con la colaboración de Caixa Popular, tiene como protagonista a María Galán, responsable de la ONG Babies Uganda. Todo un ejemplo de de solidaridad y determinación, al abandonar la comodidad de su vida en Madrid para mejorar la vida de los habitantes, principalmente los niños, de la zona de Entebbe, en Uganda.

Galán, que tiene más de un 1.200.000 seguidores y seguidoras en Instagram, creció en un entorno de solidaridad gracias a su madre, quien cofundó Babies Uganda en 2012. Pero no fue hasta los 18 años, cuando visitó Uganda por primera vez, que experimentó una conexión profunda con ese lugar y la labor humanitaria que se realizaba allí. "Ya algo cambió en mí de manera radical", confiesa en el podcast.

Una gran labor por la infancia

En Uganda, donde la media de edad es de solo 15 años debido a la alta mortalidad infantil, las necesidades son inmensas. Tal y como comenta Galán, "no tienen los recursos para poder tratar muchísimas enfermedades. Por eso nosotros nos centramos mucho en la infancia y todos los proyectos, casi todos, giran en torno a ella". Babies Uganda ha desarrollado proyectos esenciales: colegios, clínicas con servicios de oftalmología, odontología, fisoterapia y maternidad, y hasta baños comunitarios en áreas donde ni siquiera existían instalaciones básicas. "Nos centramos en lo que podemos hacer, porque si no, sería imposible seguir adelante", afirma.

María Galán vive en una casa que comparte con 32 niños, que son quienes le dan las fuerzas para continuar. Cada uno de esos pequeños tiene una historia marcada por dificultades, pero gracias a Babies Uganda han encontrado un hogar, una familia y un futuro lleno de posibilidades. "Cuando cumplen 18 años, no se van de casa. Siempre tendrán este lugar como su hogar", asegura.

¿Cómo colaborar con Babies Uganda?

A pesar de las adversidades, su trabajo ha logrado transformar vidas. Para María, la clave está en la colaboración. Con iniciativas como la campaña "un euro por seguidor", lograron construir una escuela para niños con discapacidad intelectual y de hecho, han vuelto a lanzarla recientemente para poder equipar ese centro de la mejor forma posible. "Esto no se trata de que una persona lo haga todo, sino de que cada uno, en su justa medida y como pueda permitirse, ponga un poquito de su parte", explica, animando a quienes quieran ayudar a visitar su web, babiesuganda.org.

Por último, en cuanto al consejo que le daría a los jóvenes que quieren hacer de la ayuda a los demás su estilo de vida, María es clara: "Que se animen. No es fácil, pero yo sé que no hubiera tenido un presente mejor si hubiese elegido otra cosa y me hubiese quedado en España. Es la mejor decisión que he tomado nunca".

Dónde escuchar el podcast InspiraDones

El pódcast se puede escuchar en Spotify y el resto de las principales plataformas de audio: Apple Podcasts, Amazón Podcasts o YouTube.