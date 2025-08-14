Los momentos más reveladores de la intervención de Samira Khodayar en InspiraDones: ciencia, vocación y compromiso climático”

En el tercer episodio de InspiraDones, Samira Khodayar —doctora en Física y directora del Grupo de Meteorología y Climatología del CEAM— ofrece un testimonio que combina rigor científico, vocación y una clara llamada a la responsabilidad colectiva frente a la emergencia climática. Con la serenidad que da el conocimiento y la fuerza de la experiencia, describe lo que denomina la “nueva realidad climática”: un Mediterráneo que se calienta hasta tres veces más rápido que otros océanos y una región especialmente vulnerable a fenómenos extremos.

Recuerda con precisión el 29 de octubre de 2024, cuando una DANA descargó lluvias torrenciales sin precedentes en l’Horta Sud. Explica que un fenómeno así no podía evitarse, pero sí preverse dentro del contexto actual. Para ella, la clave está en la preparación y la planificación, tanto a corto como a largo plazo, y en no relegar el cambio climático a un segundo plano en la agenda política.

A lo largo de la conversación, Khodayar subraya también la necesidad de una colaboración estrecha entre el mundo científico y las administraciones, para que todas las decisiones que afectan a nuestro futuro estén basadas en la mejor evidencia posible. Su compromiso con la ciencia y la divulgación se refleja en cada palabra, convirtiéndose en un ejemplo para quienes buscan aportar un impacto positivo a la sociedad.

En un tono más personal, reconoce que el hecho de ser mujer nunca le ha supuesto una barrera, aunque es consciente de que no siempre ocurre lo mismo con otras profesionales. Su trayectoria y dedicación son prueba de que la ciencia no solo explica el presente, sino que puede transformar el mundo.